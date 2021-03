Evropa 2 začala hrát Timmy Whitea (pseudonym občanského jména Tomáš Chudoba) v roce 2018 a už tehdy získal cenu za objev roku. Jeho poslední song Never Stop Trying v posledních měsících hráli několikrát denně nejen na této stanici, ale i na dalších. „Byl jsem strašně šťastný už za nominace,“ říká White několik dní po vyhlášení výsledků s tím, že když se minulé úterý dozvěděl o všech výhrách, zažíval neskutečnou euforii. „Bylo to strašně krásný, v kategorii zpěvák jsem to vůbec nečekal kvůli obrovské konkurenci.“

Láhev šampaňského ale po náročném ceremoniálu na Evropě 2 v režii Leoše Mareše s Patrikem Hezuckým neotevřel. Ostatně nebyla to žádná procházka po červeném koberci, svůj song musel v rozhlase zazpívat naživo: pro zpěváky snad nejstrašnější věc na světě, v éteru je slyšet každá drobnost. „Emočně mě to vyčerpalo. Když jsem přijel před půlnocí domů, šel jsem rovnou do postele. I když hlava pořád jela a usínalo se mi špatně,“ vrací se White.

Úzkosti a deprese

Svůj úspěch si vysvětluje tím, že do písniček vkládá co nejvíc ze sebe sama. Ať už je zrovna šťastný, nebo smutný. To druhé byl případ vítězného songu. V době jeho psaní se mu klížil partnerský vztah a bylo kolem toho hodně úzkostí a deprese. Podobně špatně na tom zrovna byli také jeho blízcí. A jim i dalším lidem chtěl vzkázat, že pokud se něco podobného v životě stane, nemají se přestat snažit s tím něco dělat. A to i proto, aby svými negacemi „netahali dolů“ ostatní.

Klip k písničce natáčel snad v nejhezčí den loňského léta, azuro bylo celý den. Štáb zabral Whitea a jeho filmovou partnerku na výletě parádním sporťákem. Navštívili Děčínský sněžník, Varhošť i pískovcové skály nedaleko čáry s Německem. Měli snímky plné krásných barev včetně krásně rudého západu slunce. White se ale rozhodl všechno zahodit a pustit video ven v odstínech šedi. „Abych znázornil, že když se člověk necítí dobře, vidí často nádherný svět černobíle,“ vysvětlil.

Píseň Never Stop Trying psal spíš z osobních pohnutek než kvůli současné situaci. I když i na ní by se mohlo jeho poselství vztahovat. Ostatně zpěvákovi se už ozvalo pár lidí, že jsou v těžké situaci kvůli epidemii koronaviru. A že si písničku pořád pouští, protože jim pomáhá. To je podle Whitea přesně to, co chce umělec slyšet.

„Že to není jen hit z rádia, ale něco, co si lidé poslechnou pozorně. Klidně se přitom vybrečí, ale jsou namotivovaní jít v životě dopředu. To je jeden z mých cílů v hudbě, pomoct lidem,“ shrnuje.

Šťastné období

Interpret má momentálně šťastné období osobně, ale i po tvůrčí stránce. Během posledního půlroku napsal přes dvacet písniček. A na zbytek roku má spoustu plánů včetně nových songů i s videoklipy. První by mohl jít do světa do konce března. Hraní na veřejnosti Whiteovi chybí. „Hrozně mě mrzí, že jsem poslední věci ještě nezahrál lidem naživo a nezazpíval si je s nimi,“ říká s tím, že doufá, že bude moct brzy uspořádat aspoň menší koncertík.

Připouští, že spoustu jeho kolegů z hudební branže je na tom teď hůř vzhledem k tomu, že se koncentrovali na „off-line“ hraní. On už je z generace, pro kterou je podstatnější než koncert mít videoklipy na YouTube a dalších streamovacích platformách. A navíc s fanoušky dokáže čile komunikovat i v době zákazů hraní na veřejnosti: na plejádě sociálních sítí. A v zádech má sponzory, kterým za příspěvek nabízí i takzvaný „product placement“: tedy že umístí do videa jejich výrobek.

Ale ani když některé z jeho klipů zhlédly už miliony uživatelů, není pro Whitea internetový rybník „ryto“. To snad pro tu „nejvyšší ligu“ umělců z oblastí na západ od nás, hlavně z USA. Typu Beyonce nebo The Weeknd, kteří mají mnohonásobně vyšší čísla sledovanosti po celé planetě. A také výhodnější obchodní podmínky s nadnárodními korporáty, které zajišťují streamování písní na internetu.

Zpěv v angličtině

White zpívá převážně anglicky. „Sedí mi to. A snad jsem kvůli tomu trochu odlišný. Dělám něco jiného než všichni ostatní tady,“ přemýšlí s tím, že i když z jeho dílny zatím vychází převážně mainstreamový pop hraný tuctem rádií, snaží se styly míchat. Ostatně sám nejvíc zbožňuje rock. 22letého interpreta poslouchají také hlavně lidé kolem dvaceti. Ty ještě mladší teď zajímá spíš česky zpívaný rap.

Mladý muž se před několika lety z rodinného hnízda v Hoštce přestěhoval do větších Litoměřic. Tady ve městě nebo někde poblíž by chtěl zůstat i nadále. Je to pro něj místo, které ho nabíjí. „Miluju noční Litoměřice, říkám, že to je malá Praha. Ale tady oproti centru metropole skoro nikdo není,“ popisuje. Patří i k vyznavačům takzvaného workoutu: posilovacích hrazd a dalších sportovních prvků v parcích, na které chodí cvičit třeba i na místní Střelecký ostrov.