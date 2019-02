Severní Čechy /ROZHOVOR/ - Litoměřické Sváťovo dividlo čeká hraní na hradě Střekov i Svatojánská noc na Střeláku.

Sváťa a jeho loutky. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Loutkové divadélko Svatopluka „Sváti" Horvátha z Litoměřic hraje roky dobře, nadšeně, laskavě.

V obou krajích

Hrává v krajích Libereckém i Ústeckém, jeho jsou jarní slavnosti, jarmarky i pohádky ve školkách. O nové sezoně jsme si povídali se Sváťou, principálem zábavného rodinného Dividla.

Máte za sebou hlavní zimní sezonu, s jarem vyrážíte hlavně na čerstvý vzduch. Ale není to loučení s tradičními místy, že ne?

Sváťa: To rozhodně ne. Skončili jsme pravidelné nedělní pohádky v Ústí v domě dětí a mládeže, kde máme od loňska pronajatý divadelní sál. Nová sezona tu začne zase od září 2014. Děti se mohou těšit na novou pohádku Kašpárek u Baby Jagy a na vánoční představení. Dále jsme ukončili sezonu v těchto městech, kde pravidelně hrajeme: Chlumec, Roudnice nad Labem, Lovosice, Štětí a Hrobce. V Litoměřicích sezona skončí až červnovým představením.

Do Galerie loutek

Láká už vaše litoměřická Galerie loutek. Je to sezónní záležitost?

Ano, galerie je otevřená od 1. dubna do 30. září 2014 denně od 9.00 do 17.00. Nyní vystavujeme 250 loutek, s některými si děti můžou pohrát. Nově máme v galerii kouzelný strom, kde rostou bonbónky, jsme tak jediní na světě. A v parčíku Václava Havla u Galerie budou v květnu a v červnu jednou týdně pohádky.

Prý se opět vrátíte s Dividlem na ústecký hrad Střekov. Už loni jste bavili děti zdarma 110 metrů nad hladinou řeky Labe…

Ano, i tento rok budeme hrát jednou měsíčně na hradě Střekov. A dokonce začínáme už v neděli 4. května od 15.00 hodin. A dále pak tu budeme pravidelně v červnu, v červenci a v srpnu.

A co Svatojánská noc?

Bude! Pátým rokem pořádáme Svatojánskou noc na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Letos je 20. června od 16.00. Na 40 pohádkových bytostí bude soutěžit s dětmi v kouzelném lese, na děti čeká i loutkové představení Sváťova dividla a večer zahraje folková skupina České středohoří. Vrcholem akce bude dobývání hradu, který má bránit rytířská skupina z Libochovic. A až děti hrad dobudou, získají obrovský poklad.

Kašpárkův sen

Děláte dětem radost, plníte jim sny. A jaký sen má Kašpárek?

Naším snem je vybudovat milé místo uprostřed přírody pro děti a rodiče ze severních Čech, kam by mohli jezdit všichni na výlety. Kašpárkovi by se líbila stodola se zahradou, kde by byla stálá scéna loutkového divadla a prostor pro děti na hraní. Třeba se najde někdo, kdo by věděl o místě, kde by se něco takového dalo zrealizovat.