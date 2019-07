Studentský divadelní maraton míří do Roudnice. Zpestří víkend

Divadlo se vrací do kláštera. O víkendu 12. až 14. července proběhne ve zdech augustiniánského kláštera v Roudnici a v jeho okolí šestý ročník benefičního festivalu studentského divadla OLDstars on the Roud.

Roudnice nad Labem | Foto: Deník/Karel Pech

Tématem letošního ročníku OLDstars on the Roud je heslo Láska neexistuje!. Hlavním představením bude premiéra inscenace Molièrovy hry Don Juan. Kromě divadelního i jiného umění čekají na návštěvníky kláštera i jiné možnosti zábavy - k dispozici bude non-stop zahradní bar s večerní hudbou a přes den stánky s občerstvením. V provozu bude i klášterní klub, kde je možné zakoupit suvenýry ze samotného kláštera nebo popít v klidném prostředí kávu. Výtěžek z festivalu bude věnován farnosti Roudnice nad Labem.

Autor: Martin Krch