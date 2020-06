Roudnická galerie chystá Letní výtvarné dílny

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem přichystala na prázdniny Letní výtvarné dílny. Pořádat je bude ve dvou termínech. A to od 13. do 17. července a od 3. do 7. srpna, vždy od pondělí do pátku od 9 do 14 hodin.

Galerie moderního umění Roudnice nad Labem - ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech