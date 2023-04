Znovuotevření roudnické galerie je naplánované na pátek 14. dubna. Návštěvníci mohou ocenit nejen novou výstavu, ale také řadu nenápadných, ale důležitých vylepšení, které mají posunout zážitek na vyšší úroveň.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem se znovu otevře veřejnosti | Video: Deník/Topi Pigula

Od stropu visící dvě rudé sochy strhávají pozornost. Jde o plavkyně od Kurta Gebauera a jsou součástí nové výstavy, která po delší pauze znovuotevře Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem široké veřejnosti. Nápadné artefakty ale není to jediné, co na návštěvníky čeká. Stavební změny, kterými galerie během oprav prošla, nejsou na první pohled tak nápadné. „Neříkejme, že galerie prošla rekonstrukcí, protože tohle označení je zavádějící. Proběhla v ní celá řada stavebních úprav, kterých si ale návštěvník nevšimne. Zato bude mít mnohem lepší požitek z výstavy,“ usmívá se odborná pracovnice Galerie moderního umění v Roudnici Lucie Švec Kabrlová.

„Máme opravenou elektroinstalaci, což nám umožňuje nasvítit jednotlivé části výstavních prostor s různou intenzitou, To znamená, že můžeme jednotlivé části galerie světelně zvýraznit nebo naopak potlačit. Všechna světla jsou o stejné barevnosti, snížili jsme odběr a zároveň připravili elektrické rozvody na další přístroje, které mohou být v budoucnu připojeny. Radikálně se zvýšila bezpečnost, protože odstraněné vedení bylo skutečně staré a dimenzované na naprosto jiný odběr,“ vyjmenovává hlavní výhody nové elektroinstalace správce galerie František Došek.

Opravy, které si vyžádaly na nějaký čas zavření galerie, jsou takového rázu, že pro další plánované úpravy nebude potřeba omezit samotný galerijní provoz. Prostory jsou teď připravené i na budoucí multimediální představení a výstavy. Součástí moderních úprav je zlepšená ochrana děl před nežádoucími vlivy jako je nevhodná teplota a vlhkost vzduchu. „Z hlediska spotřeby energie jsme se dostali na zhruba 30 %,“ zdůraznil správce Došek.

„Když se ve výstavní síni prováděly úpravy, nemohly jsme vystavovat. Tak jsme se domluvili na vzdělávacích programech, které v průběhu dubna probíhají v kostele Narození Panny Marie,“ doplňuje ho kurátorka pro práci s veřejností Lucie Švec Kabrlová.

„Naše galerie dělá akviziční politiku, což znamená, že se do sbírek snažíme získávat další díla ať už nákupem nebo díky darům. A právě nová výstava, kterou spolu s galerií otevřeme 14. dubna, je složená z přírůstků, které galerie získala od roku 2000 do současnosti,“ řekla vedoucí odborného oddělení galerie Petra Mazáčová. Krátkodobé výstavy se mění zhruba po dvou až třech měsících, zatímco hlavní expozice zůstává. „Nová výstava je věnována tématu přátelství, neboť vznikla díky přátelským darům,“ doplnila kurátorka Andrea Turjanicová. „Snažíme se být co nejvstřícnější a nemít image instituce, která čerpá veřejné finance. Naopak chceme být místem, kde se lidé potkávají,“ shodly se obě kurátorky.