Archeologická výstava návštěvníky provede raně středověkým pohřebištěm v Mlékojedech.

Výsledky archeologického výzkumu u Mlékojed budou od čtvrtka k vidění v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem na výstavě s názvem Smrtí to nekončí, aneb 1000 let spali ve stínu Radobýlu. | Foto: archiv

Náhrdelník s unikátní stříbrnou perlou nebo hrozníčkovitá náušnice velkomoravského stylu. To jsou jen některé ze vzácných nálezů, které archeologové objevili poblíž Mlékojed u Litoměřic. Pohřebiště s 54 raně středověkými hroby bylo odkryto při stavbě silnice už před třinácti lety. Výsledky tohoto výzkumu budou od čtvrtka 16. ledna k vidění v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem na výstavě s názvem Smrtí to nekončí, aneb 1000 let spali ve stínu Radobýlu.