Těšte se, čeká vás zábavná retro diskotéka plná hudebních legend. Ta největší 90's party na severu Čech zasáhne už v neděli 23. června ústecké letní kino. A bude to jízda!

„Po úspěchu koncertu v Praze a v Brně přijíždí hvězdy 90. let také do Ústí nad Labem. A naše rodné město budou dobře bavit. Sám se na efektní show těším jako malé dítě,“ slibuje Ondřej Vodný, DJ a moderátor stanice Evropa 2. „Chceme k úspěšným akcím, které už roky spolehlivě plní letní kino v Ústí, přidat ještě další, vážně velkolepou. Proč? To je jednoduché. Chceme lidem umožnit zavzpomínat si na hudebně báječná 90. léta,“ připomíná Vodný.

2 Unlimited - Let the beat control your body Zdroj: YouTube.com/magicfile

Do severočeské metropole tak přijíždějí skupiny 2 Unlimited nebo Snap, ale také zábavný Captain Jack, svého času hodně populární chlapecký boy band East 17, vyhlášená exotická diskotéková jistota Milli Vanilli nebo Maxx.

Lístky mizí rychle

Čtyři vlny lístků na taneční akci jsou vyprodány. Nejrychlejší zájemci o nostalgický koncert sehnali lístky v první vlně za 599 korun. „Aktuálně jsou v prodeji vstupenky za 899 korun, na místě jich ale také bude pár k dispozici za 999 korun,“ uvádějí pořadatelé party. „A téměř vyprodané jsou už i VIP vstupenky za 1999 korun. Také lidé v Ústeckém kraji zkrátka vědí, že je tu čas na hudební vzpomínání,“ dodává Ondřej Vodný.

Captain Jack - Captain Jack Zdroj: YouTube.com/Atef Bouslimi

East 17 - It s Alright Zdroj: YouTube.com/London Recordings