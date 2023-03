Peter Smékal miluje hudbu. Hraje, komponuje, má zkušenosti s českými i zahraničními hudebními tělesy. Proto hned po svém nastěhování do Lovosic začal hledat orchestr, v němž by se mohl uplatnit. Nenašel. Rozhodl se však založit vlastní, spoluhráče hledá pomocí výzvy na sociálních sítích.

V Lovosicích a okolí podle něj hudebníci jsou, vzájemně o sobě ale nevědí právě proto, že nemají možnost se setkávat v rámci jednoho orchestru. „Máme už první smyčce, konkrétně čtvery housle, i dechové nástroje. Jsou nástroje a hudebníci, kteří se shánějí hůř, například viola. Ale dcera na ni hraje, tak minimálně jedna je. Dokonce mi volala i zájemkyně z Roudnice nad Labem, která by se k nám ráda přidala,“ popisuje Smékal aktuální stav.

Jeho ambicí je vytvořit nejprve komorní orchestr a ten následně rozšířit do symfonického charakteru zhruba dvacítky muzikantů. Město Lovosice má prostory, ve kterých by se dalo zkoušet jak v malém, tak i poté, pokud by se orchestr povedlo rozšířit.

Pokud se Peteru Smékalovi povede orchestr postavit, tak první vystoupení už je domluvené. „Měli bychom v Lovosicích během Noci kostelů odehrát Truvérskou mši od skladatele Petra Ebena,“ prozradil Smékal, který skladbu přepsal do orchestrální úpravy. Noc kostelů letos proběhne v pátek 2. června. „Do té doby se musíme dát dohromady a hlavně skladbu nacvičit,“ řekl se smíchem budoucí dirigent.

Lovosice měly velkou a dlouhou tradici orchestrů. Jestliže se Peteru Smékalovi jeho záměr podaří, mohl by na tradici navázat a znovu ji probrat k životu.

Člověk, který hraje s láskou, často dává podle Petera Smékala do hudby víc než profesionál, který chodí za hudbou do práce. „Profíci všechno odehrají skvěle, čistě, dirigent jim nemusí nic vysvětlovat. Ale někdy tam chybí ta radost,“ řekl Smékal, který hledá právě takové nadšence, jimž by mohl věnovat svou dirigentskou zkušenost. „Sám jsem některé skladby upravil, protože byly hrány v pomalém tempu a já jsem měl pocit, že to lidi nudí,“ vysvětlil Smékal úlohu pocitu, který musí mít dobrý dirigent.

„Jsou dirigenti, kteří jsou mistři na nějaké historické období nebo konkrétní skladatele. Baroko se hraje jinak než romantismus a každý dirigent může skladbě dát vlastní tvář tím, že některé nástroje zvýrazní či pasáže zrychlí,“ popsal přínos dirigentů v orchestru. „Když jsme v minulosti v orchestru hráli hudbu k Schindlerovu seznamu, museli jsme to hrát co nejsmutněji, aby si posluchač představil dusivou atmosféru filmu,“ vysvětloval muzikant.

Podle něj je hlavní úloha dirigenta před koncertem, samotné vystoupení je jen onen viditelný vrcholek ledovce. Sám má v různých koncertech odehráno třicet let a díky tomu má zkušenosti s celou řadou dirigentů. „Původně jsem si myslel, že na to nemám, nikdy jsem na dirigenta nestudoval. Rád přirovnávám dirigenta k fotbalovému trenérovi. Ten sice na hřišti nehraje, ale výkon mužstva je z velké části jeho zásluhou. A právě nové mužstvo se tady na Litoměřicku snažím sestavit,“ shrnul své plány Smékal.

Peter Smékal

se narodil v Prešově v roce 1979, ale v útlém mládí se s rodinou přestěhoval do Košic, kde bydlel do roku 2004. Následně se přestěhoval do bezprostřední blízkosti Prahy. Na sklonku loňského roku se přistěhoval do Lovosic. Vystudoval na základní umělecké škole hru na housle a zvládá hru na klavír. Aktuálně se učí na trombón a hledá hudebníky pro nový orchestr, který by měl vzniknout v Lovosicích. Ač sám pracuje v IT, pochází z hudební rodiny. Otec byl vášnivý houslista a dcera se učí na violu. Aktivně hraje, skládá i diriguje na amatérské bázi, přesto měla jedna z jeho skladeb premiéru v pražském Rudolfinu.