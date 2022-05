Druhá výstava s názvem Přírůstky do sbírek Památníku Terezín veřejnosti představí, co se podařilo ve sbírkách Památníku shromáždit za uplynulých pět let. Bude to výstava průřezová a bude obsahovat výtvarná díla, trojrozměrné předměty, ale i písemnosti, celkem přibližně dvě stě exponátů. Plný počet přírůstků do sbírek za posledních pět let dosahuje čísla 1571.

Výstavy budou následně přístupné v běžné otevírací době Malé pevnosti, denně od 8 do 18 hodin.