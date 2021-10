Čestný občan Roudnice nad Labem Jaroslav Kopáček zemřel loni 26. října ve věku 89 let. Výstava připomínající jeho život bude k vidění do dubna příštího roku.

Jaroslav Kopáček se s rodiči do Roudnice přistěhoval po druhé světové válce. Ve městě navštěvoval Horovo reálné gymnázium a hudební školu, v té době také založil a vedl vlastní jazzovou kapelu. Během studií na konzervatoři byl postupně členem několika známých orchestrů a účastnil se i natáčení filmů Kdyby tisíc klarinetů a Hvězda jede na jih. Skládal hudbu k filmu Limonádový Joe a hudbu k hitu Jezdím bez nehod. Působil také v České filharmonii a založil a vedl i roudnický Big band.

