Ústí nad Labem - „Váš manžel je jako paní Colombová. Stále o něm mluvíte, ale nikdo ho nikdy neviděl," zněl v Ústí jeden z diváckých dotazů na autorku.

Halina Pawlowská | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Pořad „Strašná nádhera", s nímž byla v pátek v Ústí Halina Pawlowská, mě pobavil, byť jsem „jen" muž. Jistě, byl to i profesionální zájem, proč jsem se ten večer „cpal" do plného sálku Národního domu. Autorka pak mužům v sálku gratulovala za „odvahu". Jenže já věděl, tak jako dámy okolo, že bude veselo. Ani v tom Halina v černé, která jí sluší, nezklamala. Chechtali jsme se.

Za úvodních pět minut se třikrát „shodila" fórky, těmi na svou postavu. Ale bavila tak, uvolnila atmosféru… a už to jelo! Já zavřel oči, poslouchal, ač si mnozí okolo mysleli, že spím. Jenže to by nešlo!

