Žitava (SRN), Varnsdorf, Ústí nad Labem - Mezinárodní festival Mandava Jazz 2013 hostí Žitava (SRN); vyvrcholí 12. října ve Varnsdorfu. Již XVII. Mezinárodní jazz and blues festival 2013 bude bavit Ústí od 24. do 26. října.

Show Doris & The Swingin' Bastards na kolejích a s fajn zpěvačkou vyvrcholí 18. Mandava Jazz 2013. | Foto: Bandzone.cz

Dodrželi-li pořadatelé českoněmecké přehlídky Mandava Jazz 2013 do poslední noty plánovaný program, přehoupla se včera do druhé poloviny. A to koncertem domácíhoDua Dezimna Zámku Heinewalde v SRN.

Zajímaví Culture

To byla 7. akce festivalu, nazvaného dle stejnojmenné (za povodní dost divoké) říčky. Program dnes pokračuje v Sasku. V Grossschönau hraje děčínská jazz-rocková parta Tomáš Bouda & Fluid Culture. Zní zajímavě! Dokazují to třeba i ukázky jejich hudby na webu Bandzone.cz.

Jazz proti proudu

18. ročník festivalu Mandava Jazz s podtitulem „Tentokrát proti proudu", baví nadšence z obou stran hranice od středy 2. října. První tři koncerty byly v městečku Zittau (Žitava).

Mandava místa koncertů spojuje. Všechna leží v jejím údolí, jedno každé alespoň jednou hudební radost zažije.

Na české straně tak vše startuje až ve čtvrtek 10. října akustickým koncertem tria okolo Waltera Fischbachera (piano) z New Yorku. Odehraje se ve Varnsdorfu, výjimečnou show nabídne svým návštěvníkům Pivovar Kocour.

Pátek 11. října je ve znamení nu-jazzové kapely Jazzpospolita (Varšava) ve varnsdorfském Film Pointu v Centru Panorama. K pivku u Kocoura se festival vrátí v sobotu 12. října dík skvělé zpěvačce Aubrey Johnson (USA). Doprovodí ji Kvartet klavíristy Marka Novotného.

Ta swingová jízda!

Festival vrcholí v neděli 13. října swingově akustickou vlakovou jízdou Doris & The Swingin' Bastards (Praha). Trasa? Varnsdorf odj. 17.53, Liberec příj. 18.55, odj. 19.02, Varnsdorf příj. 20.04. Pro tuto jízdu zaplatíte pouze jízdné.

„Nemáte gramofon? Nelámejte si s tím hlavu a přijďte si nás poslechnout a zatancovat si. Pojďme si vzájemně udělat radost, podělit se o skvosty z dob, kdy jazz byl ještě mladý," zvou Doris a spol.