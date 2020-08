Odpočívej v pokoji. To je název nového lehce morbidního muzikálu hudebního divadla La Scuola, který ve středu 19. srpna večer mohli v premiéře zhlédnout diváci na zámku v Ploskovicích. Představení se uskutečnilo v rámci 2. ročníku Muzikálového léta a bavilo černým humorem i krásnými písněmi.

Muzikál Odpočívej v pokoji na zámku v Ploskovicích | Foto: Deník/Karel Pech

Výpravný muzikál ze záhrobí vypráví o úředníkovi jménem Rudy, který pravidelně navštěvuje hrob své zesnulé matky. Povídá ji o všem, co ho potkalo, jaké má životní strasti a radosti. Matka mu odpovídá a radí. On ji ale nevidí. Na hřbitově se objevuje nevěsta Lily, jež hledá toho, kdo by se stal jejím ženichem. Zamiluje se do Rudyho, ale je tu problém – Rudy je živý…