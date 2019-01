Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Tereza Chlebovská, Česká Miss 2012, vystoupí v pátek 26. dubna v Ústí na benefici Krása pomáhá dětem

Tereza Chlebovská. | Foto: archiv Miss

Prestižní módní přehlídce Krása pomáhá dětem 2013 bude v pátek od 20.00 patřit Severočeské divadlo. České krásky, modelky i Miss, zde představí světovou módu díky Lence Kocmanové Taussigové, která benefici osm let pořádá, a získává tak peníze na drahé přístroje pro krajskou Masarykovu nemocnici. Akci uvede spíkr Vlasta Korec, zazpívá sbor Koťata i Heidi Janků…

Letos poprvé se přehlídky zúčastní také Tereza Chlebovská, Česká Miss 2012. Zde je tedy rozhovor s ní…

Co by ve vašem životě bylo jinak, kdybyste se nestala v roce 2010 první vicemiss klání krásných studentek „Miss Reneta"?

Kdo ví? Ale v poslední době jsem si uvědomila, že nemá cenu se zabývat tím, co by mohlo být, nebo co bych mohla mít, kdyby… Jsem ráda, že jsem se do té soutěže hlásila. Byl to první krok k titulu největšímu, k České Miss.

Po vítězství v Miss jste poznala svět, i ten velký. Změnilo to nějak vaše ideály? „Vyléčilo" vás to třeba z něčeho?

Já věděla, že pokud se tím nechci nechat pohltit, musím brát spoustu věcí s nadhledem. Učinila jsem tak a vyplatilo se to. K tomu přispěla i výchova rodičů, díky nim jsem zvládala i ty hodně složité situace.

