Na festivalu vystoupí nejen lokální kapely s tvrdšími žánry, a to big beat z Prahy Mazec, roudnický rock'n'roll Tydle Vidle, litoměřický metal/hard core Existence, hard rock Stará škola z Ústí nad Labem, rock big beat z Loun Beruška a heavy metal ze Šluknovska Krleš.

Vstupenky stojí 80 korun, lidé do 16 let a nad 65 let mají vstup zdarma.