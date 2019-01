Litoměřice – Máj je lásky, a tudíž i Máchův čas. V duchu těchto slov se ponese kulturní pořad, který proběhne v neděli 15. května od 14 hodin na úpatí Mostné hory v Litoměřicích.

Otakar Brousek starší čte z nové knihy | Foto: Deník/Martin Chrz

Respektive u Myslbekovy sochy Karla Hynka Máchy, která byla v listopadu loňského roku za účasti více než tisícovky lidí slavnostně odhalena.



Recitovat Máchovy verše přijede do Litoměřic vynikající herec, konferenciér a recitátor Otakar Brousek starší. Komponovaný pořad, jehož součást bude i výstava výtvarných prací studentů gymnázia na téma Máchovy portréty a recitace tvorby litoměřických básníků, připravily Klub pražských spisovatelů, občanské sdružení Salva Guarda a Nadační fond Kalich Alexandra Vondry.



Lidem, kteří přispěli do veřejné sbírky na pořízení odlitku bronzové sochy K. H. Máchy, zde předá zástupce občanského sdružení Salva Guarda právě vydanou publikaci, jež připomíná strastiplnou, sto let trvající cestu tohoto slavného díla do Litoměřic. Obsahuje řadu fotografií i jmenný seznam dárců s poděkováním. Na její vydání finančně přispělo město Litoměřice.

Komponovaný kulturní pořad se na úpatí Mostné hory uskuteční pod záštitou starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče, senátora Alexandra Vondry a pražského primátora Bohuslava Svobody. „Proběhne totiž nejen v Litoměřicích, ale o týden později i na pražském Petříně,“ podotkl jednatel občanského sdružení Salva Guarda Jan Grimm.

Eva Břeňová