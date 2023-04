OBRAZEM: Učitelé lovosické ZUŠ předvedli své umění. Sklidili nadšený potlesk

Koncert učitelů Základní umělecké školy v Lovosicích proběhl ve středu 5. dubna v podvečer v sále knihovny. Publikum bylo nadšené. Učitelé předvedli to, co každý den předávají svým žákům, dočkali se za to náležitého potlesku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Koncert učitelů Základní umělecké školy v Lovosicích proběhl ve středu 5. dubna v podvečer v sále knihovny. | Foto: Deník/Karel Pech