V jezuitském kostele tak i během konání festivalu 26. až 28. srpna zůstane výstava Michaely a Jiřího Černických. A svátky hudby se tak jako loni odbudou v nedalekém kostele Všech svatých s menší kapacitou.

Festival pořádá spolek Musica et Educatione, který kvůli nesouhlasnému postoji galerie vyvolal o věci i jednání na ústeckém krajském úřadu. „Výsledek byl pro náš spolek negativní,“ uvedli pořadatelé, manželé Alena a Zdeněk Kuldovi na stránkách festivalu s tím, že zajistili náhradní řešení v nedalekém kostele Všech svatých. „I když má krásný interiér i dobrou akustiku, má pouze ani ne poloviční kapacitu do maxima 250 diváků,“ dodali pořadatelé s tím, že tím vznikl výpadek 250 až 300 míst pro sedící. „Bohužel nebudeme schopni uspokojit řadu potenciálních diváků,“ doplnili s omluvou pořadatelé.

Ředitelka galerie Dana Veselská nabízela pořadatelům jezuitský kostel v květnu nebo na konci září, organizátoři to ale odmítli. Podle šéfky galerie byl festival v kostele v srpnu pro instituci nevýhodný. „Pronajímáme prostory, jen pokud to nekoliduje s našimi zájmy,“ vysvětlila Veselská. Ta na rozdíl od předchozího vedení galerie nechce kvůli akci plánovat v létě kratší výstavy, nebo protáhnout výstavní plán až do října, kdy je už v kostele na exponáty nebezpečně vlhko.

Festival sice trvá tři dny, ale přípravy a úklid zaberou týden. Za užívání kostela pořadatelé platili jen sedm tisíc. Ani to se nové šéfce galerie nelíbilo. „Je to v rozporu s povinnostmi řádného hospodáře. Naše obvyklá cena je pětadvacet tisíc za den, pokud tam je dvě stě lidí,“ vypočítává Veselská. Že mohlo být dříve při svátcích hudby v kostele kolem pěti set lidí, považuje Veselská i za bezpečnostní riziko. Podle dřívější smlouvy přitom měla jít všechna potenciální rizika za galerií.

Případné přerušení výstavy by bylo komplikované, dlouhé a drahé. Jen hlavní dílo Černických, závodní kolo zavěšené nad Pannami Mariemi, je pojištěné na jeden a půl milionu. Manipulovat s díly by musela profesionální firma.

Rošáda by znepřístupnila kostel až na dvanáct dní i pro turistický okruh církevních památek. Na tom galerie spolupracuje s Destinační agenturou České středohoří a městem. Galerie by také s přerušením výstavy vybrala méně na vstupném. Provoz kostela je přitom pro instituci nákladný.

Deník žádal pořadatele festivalu o podrobnější komentář k výhradám ředitelky. Zdeněk Kulda na otázky do telefonu odpovídal, vyžádal si ale své citace k autorizaci. Tu pak Deníku neposkytl, převážně kvůli výhradám k stylistickým vlastnostem. Redakci nakonec zaslal prohlášení, které publikujeme níže.

Pořadatelé Litoměřických svátků hudby komentují změnu místa akce



Alena a Zdeněk KuldoviZdroj: Deník/Karel PechSpolek Musica et Educatione pořádá 26.–28. srpna již jubilejní 10. ročník Litoměřických svátků hudby. 11. ročník by po dohodě s ředitelkou Mgr. Michaelou Mokrou měla již realizovat jí vedená Městská kulturní zařízení.



Minulé dva ročníky se musela litoměřická část tohoto festivalu klasické hudby a opery konat místo v jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie v náhradním kostele Všech svatých, který má poloviční kapacitu pro návštěvníky. Byla to velká škoda, protože všechny minulé ročníky byly pro velký zájem vždy vyprodány. Nástupem nové ředitelky Severočeské galerie výtvarných umění v Litoměřicích se situace pro náš spolek změnila.



Nová paní ředitelka PhDr. Veselská zavedla novou koncepci pořádání výstav v Zvěstování Panny Marie, který má galerie ve správě. Tato nová koncepce nedala časový prostor k pořádání Litoměřických svátků hudby jako letního festivalu, který se konal vždy poslední víkend v srpnu. I když zástupci spolku Musica et Educatione Alena a Zdeněk Kuldovi jednali v minulosti s ředitelkou galerie PhDr. Veselskou o možnosti přerušení výstavy nebo takovém uspořádání výstavy, aby se koncerty mohly konat i během ní (odzkoušeno za minulého vedení galerie), k dohodě nedošlo.



Zástupci spolku měli zájem aspoň jubilejní, slavnostní 10. ročník realizovat v původním kostele Zvěstování Panny Marie. Proto požádali kompetentní zástupce Ústeckého kraje o projednání této možnosti za přítomnosti ředitelky galerie. Bohužel výsledek jednání byl pro spolek opět negativní. Je škoda, že velký počet našich tradičních diváků nebude mít možnost zúčastnit se operního Galavečera, když se pořadatelům podařilo po více letech dohodnout vystoupení jednoho z nejlepších světových barytonistů Adama Plachetky. Na houslového mistra Václava Hudečka, uměleckého garanta festivalu, se rovněž každý rok všichni diváci těší.



Litoměřické svátky hudby v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie v roce 2017Zdroj: Deník/Karel Pech



Hlavní argument ředitelky galerie PhDr. Veselské je, že předmětný kostel má ve správě ona a může jej pronajímat jen v době, kdy jej galerie nepotřebuje. Ostatní argumenty (nízký nájem, překročený limit povolených diváků, nedostatečné zázemí a komfort pro diváky atd.) považují členové spolku za zástupné. Nájem byl v minulosti sice nižší, ale spolek na vlastní náklady prováděl každý rok úklid kostela, komunikací okolo kostela i údržbu zeleně před realizací festivalu na vlastní náklady. Rovněž na vlastní náklady realizoval osvětlení celého zázemí kostela, které měli k dispozici jak sóloví umělci, tak filharmonie. Byly zajištěny v blízkosti kostela suché toalety atd. Členové spolku měli vždy zajištěn požární i zdravotní dozor.



Záštitu nad festivalem měli v minulosti ministři kultury, hejtman Ústeckého kraje, starosta Města Litoměřice a biskup litoměřický. Všichni také náš festival podpořili osobní přítomností. Spolek Musica et Educatione pořádá tento oblíbený festival za podpory SFK ČR, Ústeckého kraje, Měst Litoměřice a Lovosice a za podpory celé řady sponzorů, a to nejen z Litoměřic. I tak je výběr vstupného důležitou součástí rozpočtu. Všechny tyto zdroje nám vždy dovolovaly realizovat koncerty na vysoké umělecké úrovni. Bohužel při poloviční kapacitě kostela Všech svatých pořadatelé vyberou na vstupném o hodně méně a budou se muset s touto skutečností vyrovnat.



Věříme, že ředitelka MKZ Litoměřice Mgr. Mokrá bude schopná vyjednat s ředitelkou galerie PhDr. Veselskou při vzájemné dobré vůli takové podmínky, aby Litoměřické svátky hudby mohly pokračovat 11. ročníkem v takovém rozsahu, termínu a místě, jaké si tento oblíbený festival zaslouží.



Zdeněk Kulda, Musica et Educatione



Pozn. redakce: Text uvádíme v původním znění bez redakčních zásahů