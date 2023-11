Prezentovány budou malby, včetně diplomových prací, kresby, fotografie a fotoprůsvity. Litoměřická výstava, pořádaná k autorovým nedožitým osmdesátinám, není retrospektivou, přesto v maximální možné šíři představuje bohatost jeho tvorby.

Název výstavy V souznění se zemí odkazuje k silnému a bezprostřednímu vztahu autora k přírodě a k místu jeho bytí. Výstava je přístupná v hlavní výstavní budově od středy do neděle od 10 do 17 hodin, k vidění tam bude až do 28. ledna.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín