Do litoměřického divadla K. H. Máchy zavítali oblíbení herci Simona Stašová a Michal Dlouhý. Představili se tam v hlavních rolích komedie o lásce s hořkou přichutí Vím, že víš, že vím.

Simona Stašová a Michal Dlouhý se představili v litoměřickém divadle v komedii Vím, že víš, že vím. | Foto: Deník/Karel Pech

A co diváci viděli? Co se stane, když člověk začne na svůj život pohlížet očima těch druhých? Na počátku je pouhý omyl. Soukromý detektiv si splete sledovanou osobu, a místo manželky prominentního politika začne sledovat úplně obyčejnou rodinu. Co se skrývá pod pokličkou zdánlivě všedních dní všedního manželského páru středních let?

Mnoho všelijakých drobných tajemství, která vedou k nedorozumění a vzájemnému odcizení. Vědět, znamená pochopit a pochopit dává šanci napravit. Zdá se to jednoduché? Jenomže ve světě, kde se při prvním náznaku bolesti, nesnází a nepohody rovnou bere do zaječích, kde se vztahy rozpadají jak na běžícím pásu bez jakéhokoli pokusu o nápravu či změnu, natož pak nějaké sebezpytování, je tahle několik desetiletí stará komedie vítaným připomenutím hodnot, které považujeme za ztracené.

Mohlo by vás zajímat: Po liběšickém zámku půjde do dražby i ten v Milešově. Domov ho opustí do Vánoc

Zdroj: se svolením Ústeckého kraje