Sedmihorky - Jediný koncert kapela zahraje v srdci Českého ráje, pod Troskami.

Sedmihorské léto odstartuje legendární Smokie, jediným koncertem v republice. | Foto: repro

Hudební a divadelní Sedmihorské léto, které se každoročně odehrává od června do srpna v centru Českého ráje, přiváží po třech letech další hudební legendu. Po nezapomenutelném koncertě Alphaville, který se odehrál na pódiu v Sedmihorkách u Turnova v roce 2013, přijede hudební legenda Smokie.

Tato oblíbená skupina odstartuje pásmo koncertů a divadel v rámci Sedmihorského léta ve středu 15. června. Speciálním hostem bude blues-rocková kapela The Cell. Kromě Smokie letos Český ráj čeká celá plejáda dalších osobností, které obohatí kulturu v regionu pro místní i turisty.

Sedmý ročník Sedmihorského léta letos přinese deset samostatných akcí. Celoletní kulturní festival, který je jedním z největších a nejoblíbenějších v regionu, odstartují zmiňovaní britští Smokie. Diváci se tak mohou těšit na hity jako jako Needles and Pins, Living next door to Alice, Don't Play Your Rock 'n' Roll To Me, Oh Carol a mnohé další. Půjde tak o jediný koncert v České republice těchto velikánů v roce 2016. Umocněn navíc bude nezapomenutelnou atmosférou festivalu, kterou si každoročně chválí jak diváci, tak samotní účinkující.

Kromě Smokie čeká Sedmihorské léto hned několik letošních oslavenců. Svá výročí na sedmihorském pódiu oslaví Honza Nedvěd 50 let na scéně, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 20 let na hudební scéně s programem Nás to tady furt baví.

Koncert Marty Kubišové bude naopak se svým Posledním recitálem jednou z posledních možností, kdy tuto výjimečnou osobnost zažít na koncertě. Oznámila totiž konec kariéry v roce 2017.

Tím ale zajímavosti Sedmihorského léta nekončí. V červenci se do Sedmihorek chystá na samostatný koncert také kapela Jelen. A protože tuto stále oblíbenější kapelu čeká celý maraton festivalových vystoupení, budou pro ně právě Sedmihorky speciální. Proč? To vysvětlil zpěvák kapely Jelen Jindra Polák: „V Sedmihorkách to pro nás bude speciální koncert, zahrajeme exkluzivně celý repertoár včetně nových písní z připravovaného alba. Koncert jsme si sami pro sebe nazvali Jelen Pod širým nebem."

Dalším koncertem bude Aneta Langerová se svým stále vyprodaným turné Na Radosti 2016, které bude v našem regionu jedinou zastávkou a možností jak si Anetu užít.

Kromě zmiňovaných osobností čeká Sedmihorské léto celá plejáda dalších výjimečných osobností hudebních i divadelních. Divadlo letos zastupují tři představení.

Oslavit konec školního roku budou moci diváci s Ondřejem Vetchým, Jaromírem Dulavou či Kateřinou Hrachovcovou v situační komedii Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete?, dalšími představeními budou skvělá situační komedie Rodina je základ státu, ve které exceluje Miroslav Etzler po boku Sabiny Laurinové, Vandy Hybnerová, Richarda Trsťana a mnoha dalších hereckých hvězd. Posledním divadelním kusem pak bude one man show Boba Klepla Vysavač. Velice úspěšné představení šité na míru právě Bohumilu Kleplovi oblíbeným spisovatelem a scénáristou Patrikem Hartlem.

Sedmihorské léto pamatuje na všechny generace. Proto i letos na mnohé žádosti diváků připravilo dva koncerty hvězd TV Šlágr. Koncerty určené především starší generaci a milovníkům české lidové písně budou v podání Dua Jamaha a Veselé trojky.

Kromě samotného programu má hudební a divadelní Sedmihorské léto ještě další prioritu. Areálu Motelu Even vévodí obrovská pergola, která nejen umocňuje atmosféru všech akcí, ale plní také svou funkci v případě deště či přílišného slunce. I letos je tedy důvod proč zavítat do Českého ráje, jak si užít svou dovolenou a dny volna a zažít nezapomenutelné kulturní chvíle. Sedmihorské léto startuje 15. června!

PROGRAM SEDMIHORSKÉ LÉTO 2016:

15.6.- SMOKIE britská legendární kapela

30.6. Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete? Ondřej Vetchý, Jaromír Dulava, Kateřina Hrachovcová a další divadelní představení

05.7. Ondřej Havelka & jeho Melody Makers

08.7. Duo Jamaha

12.7. JELEN

14.7. Poslední recitál Marty Kubišové

21.7. Aneta Langerová Na Radosti 2016

28.7. Rodina je základ státu Miroslav Etzler, Sabina Laurinová, Robert Trsťan a další divadelní představení

04.8. Honza Nedvěd Návrat 50 let na scéně

18.8. VYSAVAČ Bohumil Klepl One man show

28.8. Veselá Trojka