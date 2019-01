Litoměřicko - Na jaké kulturní či společenské akce se můžete vypravit v těchto dnech v regionu.

Dračí lodě. Ilustrační foto. | Foto: archiv DENÍKU

Litoměřice

Kino Máj



Pátek 7. září

17.30 Upgrade

19.30 Jan Palach

21.35 Sestra

Sobota 8. září

13.30 Úžasňákovi 2

15.30 Kubík hrdina

17.30 Sestra

19.30 Jan Palach

21.35 Alfa

Neděle 9. září

13.30 Hotel Transylvánie 3

15.30 Kubík hrdina

17.30 Všechno bude

19.30 Sestra

Pátek 7. září

Klub Baronka

Zahrají kapely The Fialky, Degradace, Brajgl a Tydle Vidle. Od 20 hodin.

The Fialky - Přátelé Zdroj: YouTube.com/p1cka20

Sobota 8. září

Lodní náměstí

Eva Turnová a Eternity + Pepek a námořník. Od 20 hodin.

Neděle 9. září

Divadlo K. H. Máchy

Den otevřených dveří. Od 9 do 17 hodin pro vás bude otevřeno celé divadlo. Budete se moci podívat do míst, kam se při představeních nedostanete, budete mít možnost vyslechnout si poutavý výklad o historii nejstaršího kamenného divadla v Čechách. V průběhu prohlídky bude otevřena pro vás i vaše děti tvořivá dílna, kde si můžete vyrobit svou originální placku. Od 9 hodin.

Štětí

Kino

Pátek 7. září

17.30 Alfa 3D

20.00 Žalman aneb Naslouchám tichu Země

Žalman - Naslouchám tichu země (trailer) Zdroj: YouTube.com/Supergram

Sobota 8. září

17.30 Jan Palach

20.00 Alfa 3D

Neděle 9. září

15.30 Úžasňákovi 2

18.00 Mamma Mia! Here We Go Again. Kino slaví v neděli 40 let a zve na filmové hity za 40 korun.

Lovosice

Sobota 8. září

Ekompilace

Sportovní areál ASK. Letos poprvé zavítají festivaly Ekompilace i do Lovosic. Vystoupí Buty, David Stypka a dalši skvělé kapely. Vstup je zdarma a ještě dostanete CD Ekompilace. Ekompilace je hudební projekt, který je zaměřený také na šíření povědomí o třídění odpadu, recyklaci a uvědomělém chování k životnímu prostředí. Od 14 do 23 hodin.

David Stypka, Ewa Farna - Dobré ráno, milá Zdroj: Youtube.com/David Stypka

Sobota 8. září

Rodinné centrum Mozaika:

9.30 Sociální příspěvky pro rodiny s dětmi - seminář

13.30 Workshop Jak ovládat pánevní dno s fyzioterapeutkou

Roudnice nad Labem

Sobota 8. září

Roudnické vinobraní

Slavnosti vína a burčáku a zároveň plnohodnotný hudební festival s programem na třech scénách - to je Roudnické vinobraní, které letos proběhne v zámeckém areálu v Roudnici nad Labem. Mezi největší hudební lákadla budou patřit Dymytry, Jaroslav Uhlíř, Leona Machálková, Tereza Kerndlová, Miro Šmajda, Traktor, Žlutý Pes nebo ABBA World Revival.

Tak vypadalo vinobraní v Roudnici loni:

Račice

Pátek 7. až neděle 9. září

13. Mistrovství ČR dračích lodí

Labe aréna. V pátek závod všech kategorií na 200 a 2000 m (desítky), v sobotu závod všech kategorií na 200 a 2000 m (dvacítky) a v neděli závod všech kategorií na 500 m (dvacítky).

Terezín

Sobota 8. září

Dny evropského dědictví

Oživlé prohlídky Kavalíru 2 a Retranchementu 5 s vojáky.

Úštěk

Sobota 8. září

Festival na kalvárii

Už počtrnácté se letos na kalvárii u Ostré nedaleko Úštěka uskuteční Festival na schodech. Návštěvníkům nabídne divadelní představení i koncerty. Ve 14 hodin festival zahájí Divadlo Pohadlo s pohádkou Pochodem ťap. Následovat bude hudební projekt Margo a po něm opět pohádka pro děti v podání divadla Krab. Poté se na pódiu mezi „věžičkami“ vystřídají kapely Psychocandy, Kittchen + Aid Kid a Zvíře jménem Podzim. Na místě nebude chybět ani občerstvení.

Zvíře jménem Podzim - Černou Zdroj: YouTube.com/Indies Scope

Hlinná

Sobota 8. září

Slavnosti pastvin

Přírodní památka Hradiště u Hlinné se stane dějištěm historicky prvního ročníku Slavností pastvin, které v sobotu 8. září pořádá Správa CHKO České středohoří (AOPK ČR) v rámci projektu Life České středohoří a obec Hlinná s podporou města Litoměřic. Od 10 do 16 hodin.