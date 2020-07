V Roudnici nad Labem se řada akcí bude odehrávat v areálu tamního zámku. Program s názvem Letní Roudnice tam připravila obecně prospěšná společnost Říp. Manažerka kulturních akcí Beata Krůpová přiblížila, že se naplno využije travnatá plocha uprostřed areálu lobkowiczkých zámeckých zahrad, která je od centra města oddělena zástavbou kláštera a samotného zámku.

„Letní scéna „u bazénu“ disponuje základním vybavením a technickým zázemím, je přirozeně odhlučněna od zástavby a nabízí ohraničený areál. V rámci letošního programu si opravdu každý najde to své,“ popsala Krůpová.

Zatímco pátky budou na roudnické letní scéně patřit filmům pod širým nebem, soboty se ponesou ve znamení hudby. Už dnes večer tam od 19 hodin zahraje country kapela Poutníci.

„Vzhledem k situaci s Covid-19 bylo upuštěno od větších festivalů, kde by se musela řešit kapacita návštěvníků. Výjimkou je červencový Altros Rockfest, který v Roudnici oslaví 20. narozeniny. Další série koncertů nabídne pak naprosto odlišné žánry, od country, rocku až po klasickou dechovku,“ doplnila Krůpová s tím, že během prázdnin se fanoušci mohou těšit například na zpěvačku Lenku Dusilovou, kapelu Baťa & Kalábůf něžný beat nebo na dechovku Lounská třináctka. Dvakrát během prázdnin pak vždy v neděli přiveze dětem do Roudnice pohádku Sváťovo dividlo. Příští víkend ožije v podřipské metropoli také bývalý Augustiniánský klášter.

Uskuteční se tu sedmý ročník benefičního festivalu studentského divadla OLDstars on the ROUD. Podle Kláry Vaňkátové, která má na starosti propagaci festivalu, budou mít diváci možnost zhlédnout na tři desítky inscenací ze stálého repertoáru OLDstars a jejich hostů, a to včetně titulů připravovaných přímo pro tento ročník. „Výtěžek z festivalového vstupného každoročně putuje klášteru. Ten tak doposud získal na své projekty a opravy přes 200 tisíc korun, a kromě klášterního klubu tak mohlo být založeno například i Ekocentrum Zvonice,“ připomněla Vaňkátová.

Léto v Budyni

Kvůli situaci ohledně onemocnění Covid-19 však letos neproběhnou oblíbené festivaly Keltský kruh, Budyňský poutník a Bitva Budyně, které se tradičně konaly na budyňském vodním hradu.

Jako částečnou satisfakci si tam však lidé od 17. července do 21. srpna mohou vychutnat Divadelní léto. Jarda Pilnaj z pořádající agentury, která akci zajišťovala už loni, uvedl, že na programu jsou například komedie Kdo se bojí postele a Hodina duchů. „Vystoupí také hudební skupina Abba Stars, Halina Pawlovská s talk show a Ringo Čech se svojí Dívčí válkou,“ doplnil Pilnaj.

Po nucené přestávce zaviněné epidemií se kulturní život vrací také do Multicentra Psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích. Informoval o tom manažer centra David Vačilja. „Na červenec plánujeme koncert pop rockové kapely Czech It a vzpomínkový akustický koncert na legendu českého bigbítu Jiřího Dědka Šindeláře v podání jeho syna Michala, který představí i svou tvorbu,“ pozval Vačilja.

V Multicentru se tento měsíc společně s kytarovým triem představí také mezzosopranistka Hannah Esther Minutillo a multižánrová kapela Spolektiv.

Filmoví fajnšmekři se mohou těšit na poslední srpnový víkend, kdy proběhne už 20. ročník Filmového festivalu Litoměřice, letos s tématem Cesty a osudy. Koncertem ho doplní alternativní kapela Zrní.