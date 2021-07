David Koller, Ewa Farna, Mňága a Žďorp, Žlutý pes nebo Wohnout. To jsou jen některá z řady zvučných jmen, která během prázdnin nabídnou festivaly a koncerty na Litoměřicku.

Ewa Farna. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Šavle už si brousí také piráti, kteří v červenci přijedou dobýt úštěcké Jezero Chmelař, a to už podvaadvacáté. Loni se oblíbená akce, kterou každoročně navštíví tisíce lidí, u jezera nekonala. Pořadatel Libor Uhlík ji na jednu sezonu přestěhoval k Hradci Králové. Letos, od pátku 16. do soboty 17. července, se však do Úštěka korzáři opět vrátí.