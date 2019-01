Ústecký kraj - Osobnosti se vztahem ke kultuře poradily, co by mohlo zaujmout také čtenáře Deníku.

Vladimír Gončarov. | Foto: DENÍK/Karel Pech

OTÁZKY DO ANKETY

1) Co vás v roce 2012 v kultuře uspokojilo, pobavilo, nadchlo nebo pohltilo…?

2) Co vás v roce 2012 v kultuře naštvalo, znechutilo, mrzí?

3) Co byste doporučili z toho, co vás pobavilo? Kniha, film, CD, výstava, koncert, interpret, webové stránky, projekt… ?

4) Prozradíte, co si od letošního roku slibujete?

Veronika Černucká, Osek: Že už dnes lidé knížky nečtou? To není pravda!

1) Množství knížek, které vyšly. A taky počet lidí, kteří si kupují knížky nebo si pro ně chodí do knihovny. Všeobecně se má za to, že lidé nečtou, ale není to pravda.

2) S tím souvisí: kvalita některých vydávaných publikací. Ale asi nejvíc mě znechutilo to, co předvádí naši čelní politici. Občas marně přemýšlím, jestli to myslí vážně, nebo zda si z nás dělají legraci.

3) Zůstanu u knížek. Ženám bych doporučila „Prokletí ohně" od mladé spisovatelky Martiny Wolfové. Mužům „15 minus" od Tomáše Zářeckého. V poslední době mě mile překvapily thrillery z nakladatelství Baronet.

4) V březnu mi vyjde sbírka detektivních povídek Chuť na hřích, takže jí přeju hodně spokojených čtenářů. Co se týče psaní, tak doufám, že budu mít nápady a chuť na psaní dalších a dalších detektivek.

Veronika Černucká (1979), autorka detektivek, Osek; prozatím jí vyšly čtyři knihy v nakladatelství Moba

Marek Douša, Velký Šenov: Nejúžasnější je východ slunce. Takže: Vstávat!

1) Vždycky mě nadchne (míněno ironicky) každej, kdo se snaží ukázat, že kultura není vůbec , a hlavně to, co tvrdí mediální masírka nejsilnějších vymývačů mozků v televizích a v rádiích. Nadchne mě každej, kdo vezme do ruky kytaru, tužku, fotoaparát, křídu anebo si jenom v koutě brouká. Sláva jim!

2) Podpora státu a jeho různých oudů kultuře je tak mrzká a nízká, že o tom není třeba mluvit. Hanba jim!

3) Přes tuny knih a desek je nejúžasnější východ slunce. Alespoň jednou týdně. Takže: Vstávat!

4) Budu se snažit přežít, jako ostatně už dlouho.

Marek Douša, publicista a výtvarník, pěstitel bylin, které rostou samy, Velký Šenov

Vladimír Drápal, Louny: Mám pocit, že ministerstvo kultury už neexistuje

1) Protože v kultuře tzv. pracuji, pohlcuje mě zejména pracovní doba. Nadchlo mě, že do Vrchlického divadla si stále nalézají cestu noví a noví lidé, vloni jich přišlo přes čtvrt milionu. Jsem rád, že se stále najdou lidé, kteří i přes riziko finanční a psychické dovedou uspořádat koncert, výstavu, že hrají divadlo, že je zkrátka baví něco dělat pro ostatní.

2) Mrzí mě, že Ježíšek nám letos nadělil komunistického hejtmana a že na kompetentní místa nastupují nekompetentní lidé, přičemž jediným kriteriem je stranická příslušnost. Vyjádřil bych se stejně i k ministerstvu kultury, ale mám pocit, že už žádné neexistuje. V kultuře mě mrzí všeobecně převládající ne-vkus, ale to není otázka jen roku 2012. Bohužel.

3) Vychází stále neuvěřitelné množství krásných knih, naposledy mě skutečně nadchla monografie Viktora Karlíka (jakož i jeho výstava v Plzni), miloval jsem knihy Jana Balabána, který před lety předčasně zemřel, takže jsem rád, že vydavatelství Host dokončilo jeho „Sebrané spisy". Událostí je pro mě každá kniha, kterou vydá pražský TORST, jehož majitel Viktor Stoilov byl v 80. letech v Lounech na vojně, a přesto se mnou přátelí dál. V Lounech proběhla výstava akvarelů Tomáše Císařovského, je to skutečný mistr této náročné výtvarné techniky! V pražském DOXz jsem viděl výstavu Karla Nepraše, je neuvěřitelné, jak obrovské dílo po něm zůstalo! Z filmů pro mě byl velkým zážitkem např. „Atlas mraků", ale to je ten film, který vás nadchne v kině, v televizi bych ho nedokoukal. Z koncertů mi utkvěl v paměti zejména ten poslední obnovený Knížákův Aktual byl opravdu skvělý. Několikrát jsem slyšel nové Chadimovo uskupení MCH Trio také skvělé! Ale tak bych mohl pokračovat, protože těch koncertů jsem viděl desítky…

4) Radši nic, protože … co kdyby se mi to splnilo!?

Mgr. Vladimír Drápal, ředitel Vrchlického divadla a Galerie města Loun, Louny

Karel Fiala, Žatec: Nadchl mě rekordní zájem o Dočesnou v Žatci

1) Nadchl mě rekordní zájem o Dočesnou v Žatci, zejména o Lucii Bílou. Potěšilo mě přestěhování Benátské noci do Liberce, baví mě atmosféra tohoto festivalu.

2) Mrzí mě čím dál menší zájem o kulturu a celkově o společenské setkávání lidí.

3) V roce 2012 mě nadchl film „Atlas mraků" a koncert skupiny Parov Stelar v pražské Lucerně.

4) Do roku 2013 si přeji udržení aktivit lidí nejen v kulturním dění. Bez nadšení pro věc to prostě nejde.

Karel Fiala, promo manager, Městské divadlo a kino Žatec

Kateřina Fišerová, Ústí nad Labem: Stojí zato seznamovat děti s kulturou

1) Jsem nadšená, že potkávám na akcích stále více lidí. Začíná pomalu neplatit, že Ústečané jsou kulturní „ignoranti", jak se tvrdilo. Bavila mě Marta Kubišová s Petrem Maláskem v Severočeském divadle. Pro pokornou paní Martu bylo vystoupení evidentně náročné, což se ale neprojevilo na výkonu. Potlesk ve stoje, kterým ji zaplněné divadlo odměnilo, byl zasloužený. I Mezinárodní taneční festival, který co rok vrací do Ústí taneční slávu, se velmi povedl; měl obrovskou společenskou i sportovní úroveň. Jsem nadšená i Jazz klubem Teplice. Loni i dříve mě tu nadchli Laco Deczi & Celula New York, příjemná Yvonne Sanchez a Pedro Tagliani, Jazz Q Martina Kratochvíla: koncert k nedožitým 60tinám V. Padrůňka, ale i Hlas, Mišík… A výtvarné umění? Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a výstava Volný směr S.V.U. Mánes; galerie jí připomněla 125. výročí založení spolku Mánes v nádherném prostředí bývalého jezuitského kostela Zvěstování Panny Marie. Líbí se mi i pomalovaná hladová zeď ústecké chemičky u Kauflandu, projekt FUD UJEP a Člověka v tísni komiks na zdi…

2) Znechucuje mě možná vědomí, že některé koncerty, výstavy a snahy jsou docela ignorované, že se některé skvělé nápady neuskuteční pro nezájem… Ale možná je to špatným marketingem pořadatelů, malou osvětou, neschopností zaujmout a nadchnout jiné lidi. Neumím říct, že je něco špatné, každý jsme jiný a to, že nemám ráda nějaký hudební styl, neznamená, že skutečně špatný je.

Ráda bych, aby se s kulturou seznamovalo co nejvíce dětí, protože hudba, tanec i malování mají zjemňující účinky na lidskou duši. Snad se děti s uměním setkají alespoň ve školách, ne-li v rodinách. Kdyby ne, to by mě mrzelo.

3) Rozhodně doporučuji teplický Jazzklub a akce organizované Fakultou užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, ze kterých je cítit neohrožené mládí a jiný pohled na věc. A pak chodit po městě a kraji s otevřenýma očima, protože umění je vážně na každém rohu a kultura je i něco víc než jen koncert v Kulturním domě nebo večerní kino v multiplexu. Je to něco, co nás všechny na rozdíl třeba od politiky spojuje.

4) Těším se na nové zážitky, že se najdou blázni, kteří se ostatním budou snažit zprostředkovat krásu bytí prostřednictvím umění a kultury a všem přeji do „třináctkového" roku hodně lásky; tu potřebuje úplně každý.

K. Fišerová, Ústí, asistentka sbormistryně chlumeckého dětského sboru Koťata

Vladimír Gončarov, Ústí nad Labem: Choďte do divadla, na koncerty a bavte se

1) Bylo hodně zajímavých věcí…

Třeba koncerty s Innou Davidenko v hotelu Clarion , spolupráce s YMCA Ústí nad Labem, s trmickou knihovnou, Duchcovem a duchcovským zámkem, festival Sasko-Česky divadelní podzim. A hlavně přízeň diváků a podpora přátel, to mě těší.

2) To raději nebudu připomínat… Chci si krásnou, klidnou novoroční náladu uchovat co nejdéle.

3) Každý má jiný vkus… Ale obecně: choďte do divadla, na koncerty a bavte se.

4) Doufám, že rok 2013 přinese soulad obecně a harmonii každému konkrétnímu člověku. Na tom musíme pracovat všichni.

Vladimír Gončarov, sólista baletu Severočeského divadla, Ústí nad Labem