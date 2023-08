/ROZHOVOR/ Čtyřicítku oslaví Krásné nové stroje (KNS) s kolegy a přáteli Zuby Nehty, Choroš i Divadlo Čučka. Ty všechny vítá a těší se na společný koncert muzikant, zručný i osobitý výtvarník Stanislav Diviš z Prahy, zakladatel a kapelník Krásných nových strojů, jehož unikátní "divoký" styl dirigování na vystoupení nelze přehlédnout.

Stanislav Diviš | Foto: Jiří Oplt

Více už o sobotním chystaném koncertu v Litoměřicích a své unikátní kapele KNS řekl sám kapelník Stanislav Diviš, který spoluzakládal KNS v roce 1982 v Kutné Hoře spolu s Robertem Nebřenským, dnes kapelníkem unikátní Vltavy, a Martinem Chourou, dnes ve formaci Ženy.

S Krásnými novými stroji to Stanislav Diviš "táhne" dodnes. Požádali jsme ho proto o krátký rozhovor.

S partou Krásné nové stroje hrajete po celé České republice, nedávno v Kutné Hoře. Přesto mi připadá váš koncert 2. září ke 40 letům KNS v letním kině v Litoměřicích unikátní. Pletu se?

Rozhodně je unikátní, protože koncert k našemu výročí pořádá Michal Hanzl a připravil pro nás malý festival.

Jaký repertoár jste pro koncert do Litoměřic nastudovali?

Je to průřez repertoárem, nebudou chybět sklady jako Palmovka či Felicie.

Zdroj: Youtube

Krásné nové stroje - Znělka Zdroj: YouTube.com/Krásné nové stroje

I sestava KNS bude unikátní…

Koncert odehrajeme v alternativní sestavě, protože náš bubeník Ivo Pavlů má momentálně zdravotní potíže. Proto je sestava obměněná. Budeme hrát v osmi lidech. Na bicí Jiří Kolman, na basovou kytaru Zdeněk Klon, na kytaru Břetislav Oliva, na klávesy Eda Stočes, na tenor saxofon Jiří Kosina, na trubky Jarda Kosina a Josef Hřeben, zpěv a dirigovaní Stanislav Diviš.

Své kapele dominujete autorsky i věkově. Propojíte své výročí s její oslavou?

To chystám až na mé narozeniny v listopadu, dopředu se narozeniny slavit nemají.

Pořadatel koncertu Michal Hanzl z místní agentury Modrý z nebe na oslavu čtyřicetin KNS zve ideální kapely…Divadlo Čučka nás baví, Zuby Nehty pamatujeme ještě jako Dybbuk a místní Choroš si Michal vybral sám. Ale v tom za roky Litoměřických kořenů nikdy nezklamal…

Vydali jste pár báječných alb, desky plné energie, nápadů, radosti, fantazie. Je na spadnutí další, či se spíš budete ohlížet albovou retrospektivou? Myslím, že nakladatelství Galén je takovému vzpomínání nakloněno, rádo taková alba vydává. Co vy na to?

Máme připravené skladby, které nebyly na žádném námi vydaném nosiči. Ty bych chtěl nahrát. Jak to celé bude, ještě nevím, nakonec je dost času.