Výtěžek z koncertu bude věnován ve prospěch projektu revitalizace tohoto bývalého jezuitského kostela. Zároveň tam zájemci až do 26. září mohou vidět výstavu Zjevení přírody, která je projektem dvojice litoměřických tvůrců Radka a Zdeňka Květoňových.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.