Za normálních okolností by tedy koncert v kulturním centru MKZ měl přídomek „vánoční“. Hrát Rybovu mši v parném červnu by bylo absurdní, odlišný repertoár ovšem na výjimečnosti koncertu neubral. Bylo radostí slyšet známé melodie z filmů S čerty nejsou žerty, Sám doma a Z pekla štěstí v podání dětského symfonického orchestru pod taktovkou a v aranžích Jakuba Kacara. Jednu z pohádek dokonce roztančily dívky tanečního oboru vedené Petrou Běláčovou.

Skladeb starých mistrů se v druhé části ujal „dospělácký symfoňák“ složený nejen z kantorů, ale i současných a bývalých žáků-absolventů. Příležitost v něm dostali rovněž vynikající žáci, kteří nedávno uspěli v celostátním hudebním projektu MenArt. V Bachově koncertu pro čtyři klavíry se blýskly Jana a Tereza Neužilovy, Magdaléna Pallasová a Jasmína van Vegchel, Mozartovo Andante brilantně přednesla flétnistka Monika Prahová. Důstojnou oslavu hudby, zmíněného výročí a vlastně i mnohaleté práce kantorů zakončily Vangelisovy Chariots of Fire.

„V pohádkách vše nakonec dobře dopadne, a tak to bylo i s naším koncertem. Připravit vše, zvláště koncem školního roku, bylo velmi náročné a musím moc poděkovat všem učitelům i dalším, kteří se na úspěchu akce podíleli. Je to pro nás velké povzbuzení do budoucna,“ říká ředitelka ZUŠ Dominika Valešková.

Umělecká škola se svými čtyřmi obory je pro Litoměřice a jejich kulturní život stále výjimečnou institucí. V průběhu večera to zdůraznil i autor výroční publikace Miroslav Zimmer a také litoměřický starosta Ladislav Chlupáč, který v té souvislosti připomněl záměr města přeměnit budovu bývalého velitelství pro účely ZUŠ.

