V roce 1972 vznikla švédská skupina ABBA, jež se obratem zapsala do dějin hudby. V současnosti existuje hned několik uskupení stále oživujících jejich songy. Jedním z nich je ABBA.cz, která zaplnila venkovní scénu litoměřického divadla.

Přesně v 19 hodin se ozvaly první tóny a bylo vidět, že všichni největší hity znají. Už v první půli vystoupení se roztančilo několik párů. „Je to klasika, u toho se nedá klidně sedět,“ okomentovala vystoupení s jiskrou v očích návštěvnice Martina.

„Zazpívat songy skupiny ABBA tak, aby to vypadalo jednoduše, je leckdy těžší, než to, co na první pohled vypadá složitě," říká Lucie Koutníková zastupující jeden z hlavních ženských hlasů. „Pravá ABBA se nedá napodobit. Každý z nás máme specifickou barvu hlasu. Ale maximálně se jí snažíme přiblížit," doplnila ji Martina Nováková zpívající druhý hlavní ženský hlas.

I když se klasická ABBA rozpadla na počátku roku 1983, tedy před narozením obou zpěvaček, mají jejich písně dokonale naposlouchané. „ABBA byla oblíbenou skupinou maminky, takže jsem touhle muzikou odkojená,“ řekla v drobné nadsázce zpěvačka Martina Nováková. Ta vystupuje mimo jiné i v kapele Kohoutí stopa. Její pěvecká kolegyně Lucie Koutníková se objevila v jednom z ročníků televizní talentové soutěže Superstar a hraje s kapelou Electrophonix. Sama o sobě tvrdí, že jí ve čtrnácti učitel zpěvu řekl, že neumí zpívat. Koncert ABBA.cz ale jasně ukázal opak.

Na bezproblémový průběh koncertu dohlížela i manažerka Divadla K. H. Máchy Kateřina Baudyšová. „Sice ještě přicházejí poslední návštěvníci, ale myslím, že se blížíme k počtu 250 platících diváků,“ komentovala návštěvnost Baudyšová.