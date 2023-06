Svěží, pestrou a poutavou novinku Manitou sin desi představilo nakladatelství Galén. Jejím hlavním protagonistou je bohužel již před lety zesnulý hudební žurnalista Vojtěch Lindaur. Nápadita, svými myšlenkami osvěžující všestranná osobnost s dost širokým spektrem zájmů, z nichž nejviditelnější byla ovšem vždy populární hudba a osobité psaní o ní. V nové knize tak na renesančního autora Vojtěcha Lindaura vzpomínají nejen jeho četní rodinní příslušníci, ale i přátelé z dětství i mládí, četní kolegové z hudebních časopisů i z dalších projektů, na kterých se rád a nadšeně podílel, a též hudebníci, o kterých psal.

Obsáhlá publikace Manitou sin desi, jejíž název odkazuje na vliv, který na Vojtěcha Lindaura měly v jeho formativních letech klasické filmové vinnetouovky, vznikala po celých pět let, v bolestech a stíhána nepřízní osudu. Bohužel včetně obou "covidových" lockdownů.

Unikátní je jak skladbou textů, tak také grafickou a svou výtvarnou podobou.

Iniciátorka a 'spiritus agens' této knížky Magdalena Lindaurová, dcera Vojtěcha Lindaura, o ní říká: „Má kniha vznikla z deníků, zmuchlaných a vínem politých papírků s poznámkami k mnoha článkům, kresbiček, lístků, ale i pokut za černou jízdu v MHD a hromady fotek. Většina z tátova obsáhlého a pestrého archivu, který byl naštěstí pro práci na knize v podstatě již připravený. Jen jsem to 'přinesla všechno domů' a poskládala to pak dohromady. Asi právě tak, jak by to s největší pravděpodobností udělal i on.“

Vojtěch Lindaur (1957–2018)

Bezesporu jeden z nejvýznamnějších českých hudebních publicistů, redaktor, případně šéfredaktor časopisů jako byly Gramorevue, Rock & Pop či Rock & All. Ale také organizátor nonkonformních kulturních aktivit, autor rozhlasových (Československý, posléze Český rozhlas, a v novém století především Radio Beat) a televizních pořadů. Nová kniha Manitou sin desi jej představuje jako bezesporu mnohovrstevnatou osobnost s dost širokým spektrem pestrých zájmů od výtvarného umění až k umění kulinárnímu. I odsud se ale rád vrací k jeho osudovému tématu, jímž najisto byla hudba a také dost zajímavé psaní o ní. Může tak posloužit i jako východisko k budoucí biografii a soubornému vydání jeho publikovaných textů nebo výboru z nich. Anebo jako kaleidoskop vzpomínek na život a dílo výjimečného člověka, který zde po sobě zanechal nesmazatelnou stopu, která tu bude zřetelná dozajista ještě dost dlouho.

Vojtěch Lindaur: Manitou sin desi, vydává nakladatelství Galén, 325 stran, doporučená cena 990 korun.