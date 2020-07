Klášter bude hostit benefiční festival studentského divadla

Oldstars on the Roud. To je název benefičního festivalu studentského divadla, který v sedmém ročníku proběhne o víkendu od 10. do 12. července v augustiniánském klášteře v Roudnici nad Labem.

Benefiční festival OLDstars on the ROUD | Foto: archiv