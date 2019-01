Povrly - Takový úkaz si nemůžete nechat ujít! Nebude to úkaz přírodní, nýbrž divadelní. Kdo by o víkendu v dobré víře zamířil na hvězdárnu, byl by zklamán.

Divadelní hvězdy zazáří v sobotu 13. dubna od 18.00 v kině v Povrlech na trase Ústí - Děčín. Místní ochotnický soubor DUHA zve nadšené publikum na svou novinku „Hvězdy září v kalendáři."

Prvotní inspiraci pro hru poskytla divadelní hra a film Holky z kalendáře. „Ovšem pro hru, kterou můžete v sobotu vidět, nemusely být náměty hledány či vymýšleny. Všední každodenní život jich poskytuje víc než dost. Stačí se pozorně dívat okolo a vnímat to, co nám přinášejí stránky novin či TV obrazovky. Co den, to námět na víc divadelních her," tvrdí Karel Sobota, autor i režisér avizované hry.

„Naše sobotní hra žádnou veselohrou nebude. Ale ani plačtivá tragédie. Ukáže, že obyčejná lidská solidarita překoná i bezvýchodné, zdánlivě neřešitelné situace. Že často je vše jinak, než jsme si před chvílí mysleli. Že opět něco nevyšlo a zas je všechno špatně a zase je všechno horší. Je to hra o tom, že řešení se vždycky nějak najde, že řešení je někdy výsledkem snahy a někdy výsledkem šťastné náhody. Je to hra o optimismu, naději a vytrvalosti. Je to hra o cti a penězích," slibuje.

Podle něj nás život nikterak nešetří, naopak dává nám co proto. Ale i v těžkých situacích najdeme něco k úsměvu i smíchu. Nevzdáváme to a věříme v lepší příští. „Tak si v sobotu přijďte do kinosálu v Povrlech pro trochu optimismu a naděje," zve za ochotníky z ODS DUHA Karel Sobota.