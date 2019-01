Litoměřicko - Hned ze dvou festivalů si o víkendu mohou vybrat hubební fanoušci na Litoměřicku. Proběhne Litoměřický kořen a libochovický Rock co rok.

Ivan Mládek v Litoměřicích. | Foto: Deník/ Karel Pech

Rock co rok za dva dny představí 16 kapel

Libochovice – Krásné prostředí zadní částí zámeckého parku v Libochovicích po roce znovu ožije hudebním festivalem Rock co rok. V pátek 4. a v sobotu 5. července se na pódiu vystřídá dohromady šestnáct kapel! Letos poprvé festival navíc hostí soutěž začínajících kapel, z nichž jedna získá možnost zahrát si příští rok v hlavním čase programu.



„Letos se nám podařilo skutečně dostát označení multižánrový festival. Věřím, že si z programu vybere úplně každý. Nabídneme hudební styly od rocku,

punku, přes country až po reggae a ska," pozval za občanské sdružení Rock co rok, které událost pořádá už 8. rokem, Ondřej Maršík.



Letošní ročník festivalu bude hostit například kapely E!E, V3SKA, Zóna A, Banjo band Ivana Mládka a další. „V sobotu startujeme v poledne. Festival ale začíná už v pátek, a to soutěží regionálních kapel," informoval Maršík.



V páteční přehlídce se představí například Enemist, Formace, Noble Crops, Bedňáci nebo Josh and His Fat Bitches s americkým frontmanem Joshem Elwerem.



Vedle hudebního zážitku festival nabídne také možnost koupání v řece Ohři, stanování v areálu, pro nejmenší vyžití v dětském koutku. Dopolední pauzy v sobotním programu lze využít k návštěvě zámku, kde se o víkendu koná výstava exotického ptactva a výstava bonsají, nebo k výletu na blízký Hazmburk.



Po celý víkend nonstop bude přímo v areálu zajištěné bohaté občerstvení, ke koupi pivo, alko i nealko. Vstupné na oba dva dny činí 150 korun.

Veronika Udatná



Litoměřický kořen: remake 1. ročníku

Litoměřice – Litoměřický kořen se po roce opět vrací. Střelecký ostrov od 4. do 5. července pohostí tradiční festival v areálu letního kina.



Hlavní pořadatel z agentury Modrý z Nebe Michal Hanzl uvedl, že se letošní 20. ročník ve znamení vzpomínek a bilancování pokusí o remake 1. ročníku.



Kromě nových kapel se totiž představí i osm účinkujících, kteří vystoupili na Litoměřickém kořenu už v roce 1995. Jedním z nich měl být Vladimír Mišík a Etc…, který na poslední chvíli vystoupení z důvodu nemoci odřekl. Letos by se svou kapelou na Kořenu oslavil čtyřicet let od založení.



Páteční odpoledne zahájí skupina Radost, představí se také Krch-off, Tata Bojs a Garage & Tony Ducháček.



Sobota začne už před polednem vystoupením thrash-folkové kapely z Brna Biorchest, skupiny Vat, Václavek & Ostřanský a Hudby Praha, která posluchačům předvede repertoár 30 let své existence.



Večer vyvrcholí muzikou kapely Zuby Nehty, Trabandu, Aktualu a Petra Váši. Poslední hudební vystoupení litoměřického festivalu bude pár minut po půlnoci patřit skupině Ty Syčáci. Tento rok jim vychází nové album s názvem Eldorado.



Kvůli loňským povodním se Litoměřický kořen 2013 musel zkrátit. Ti, kteří museli být z programu minulého ročníku vyškrtnuti, dostali šanci se ho zúčastnit právě letos. Nabídku využilo například bizarní taneční a punkové duo z Arménie Wattican Punk Ballet, které tvoří sourozenci Karen a Gaya Arutyunyanovi.

Nicole Krinková