Rozálie, celým jménem Rozálie Havelková, je herečka, akordeonistka a tanečnice se syrovým projevem a texty, v nichž kombinuje dryáčnický šanson s až cynickou romantikou a zkušenostmi kamarádek. Loni se dostala do nejužší nominace Cen Anděl v kategorii Objev roku se svým prvním albem Korzetiér. A co je důležité, ač o tom sama spíš nerada mluví, je dcerou Ondřeje Havelky, stylového zpěváka, který se svými Melody Makers hraje i ctí jazz a swing.

Rozálie, celým jménem Rozálie Havelková, je herečka, akordeonistka a tanečnice | Foto: Daniel Mommany

Odvázaná hudebnice Rozálie se zkušenostmi z cirkusu vystoupí na malé scéně v areálu litoměřického letního kina ve středu 19. července. Koncert pořádá místní filmový KinoKlub Ostrov, obohacen bude o zážitek z vína. Po koncertě tým klubu vybral k projekci k CD Korzetiér pasující dobobový film Korzet v letním kině od 21.30 hodin. Rozálie začne hrát ve 20 hodin.

RozálieZdroj: Tomáš CoufalOsobitá slečna se na scéně pravidelně začala objevovat s Melody Makers, v šestnácti se u nich stala stálým hostem. V režii Ondřeje Havelky se tak dodnes představila v řadě divadelních i hudebních představeních.

Důležitý v její kariéře je cirkus, s ním na turné žila rok v maringotce. „V jistou chvíli jsem ztratila iluze, které pro mě cirkus představoval. Znala jsem ho jen jako divák, vnímala ho naivně jako poetický svět plný světýlek. Jenže to byla iluze, kterou cirkus vytváří,“ ví Rozálie, která u vydavatelství Universal Music vydala debutovoé album Korzetiér.

Rázná dívka si uhrančivým půvabem i autenticitou během působení v řadě muzikálů, divadel i s Melody Makers získává stále širší okruh zprvu klubových a divadelních fandů. Její "kousavé" životní příběhy v autorských písních mají silnou odezvu u publika, rezonují v dnešním vyumělkovaném světě tolik vyhledávanou upřímností i realitou života.

Rozálie - Sevilla (La Fabrika Live) Zdroj: YouTube.com/Rozálie

V 19 letech vyrazila dívka na turné cirkusu. Kočovný život v maringotce se pro ni stal inspirací také pro autorskou hru Rozladěné držky. Je, jak jinak, o cirkusovém životě. Společně s Anežkou Hessovou ji uvádí v divadle La Fabrika.

Charismatická zpěvačka vydala své první album loni na sklonku roku. Pojmenovala ho Korzetiér, což je muž, který pro ženy vyrábí korzety. „Píseň inspirovala má zkušenost s jedním takovým, co v jisté fázi našeho vztahu začal pomalu utahovat šněrování a já se začala dusit,“ popsala Rozálie metaforu v názvu alba.

„Asi každý někdy poznal pocit, kdy se v určitou chvíli lidi vybarví. Co pomine první zamilovanost, najednou vidíte, kdo vedle vás vážně stojí. V korzetiérovi vidím uzurpátora, korzet je pro mě metaforou vztahu. Když si korzet poprvé nasadíte, cítíte se v něm dobře, okouzlí vás, jak vám pěkně objímá trup, dobře vypadá. Vzápětí ale zjistíte, že se v něm nedá moc hýbat, kostice že vás dloubají do žeber a čím déle ho nosíte, tím víc se opotřebovává, rezne. Stejné je to i se vztahem. Když láska vybledne, zjistíte, že vás vztah vlastně jen omezuje. Obzvlášť když ho řídí Korzetiér,“ dodává.

Letní kino v Litoměřicích uvede po koncertu snímek Korzet Zdroj: YouTube.com/Totalfilm.cz

Už podle z titulní písně je zřejmé, kde Rozálie bere inspiraci. „K tvorbě mě vždy nejvíc inspirují muži, vztahy, láska a silné životní zážitky i prožitky. Jedna z písní, která se objeví na desce Pětadvacet, na holou je o přátelství, co vydrží vše. I dospívání,” směje se Rozálie, co nechává posluchače, ať si skrze metafory tvoří o jejích písních své obrazy.

Klip k singlu Pětadvacet na holou vznikal v bytě Rozálie, vzniklo tu i pár písní a vizuál alba. Ostatní písně vznikaly poslední roky třeba ve Španělsku, či na chalupě v Čechách.

Na nahrávání alba pracoval relativně úzký tým. „Nahrávky jsem tvořila s Janem Balcarem, hraje ve dvou písních na kytaru. V pár písních má kontrabas Petr Tichý, píseň Sevilla jsem točila s mladým nadějným flamenkovým kytaristou Filipem Zubákem. V jedné písni zní i akordeon Michala Mihoka, je mým učitelem na harmoniku i hudební inspirací,“ uzavírá Rozálie. Loni na podzim jí v pražské La Fabrice pokřtil první desku Korzetiér osobitý herec Jaroslav Duškek.