Sedm mladých žen a dva mladí muži s trvalým bydlištěm v Litoměřicích a okolí. Taková parta od čtvrtka 27. června vystavuje v gotickém dvojčeti u parkánů, v němž výstavní provoz od nedávna zajišťuje Severočeská galerie výtvarného umění. Autorem nultého ročníku skupinové výstavy, která by se měla opakovat každé tři roky, je regionální historik Oldřich Doskočil.

Na výstavě se seznámíte s umělci z regionu více či méně na startovní čáře. „Jde o pokus vytvořit projekt, který by měl být výzvou do dalších let,“ přiblížil Doskočil s tím, že si v Litoměřicích nevybavuje podobně koncipovanou výstavu ani z předválečné éry. Až do 8. září se můžete pokochat výtvarným deníkem, motivem kořistění i osobitě vyjádřenou láskou k přírodě na plátnech, plakátech, grafikách i v komiksu.

O pozdvižení se velkým obrazem Řípu na dominantním místě hned naproti vstupu stará Mariana Alasseur. Na první pohled jde prostě o rozlitou zelenou skvrnu na černém pozadí. To asi popudí konzervativce, kteří posvátnou horu znají v podání mnohých dřívějších laskavých krajinářů jako obyčejný kopeček nad poli.

Absolventka z francouzského Nancy dnes žije na Podřipsku. „Má to být svítící obzor Řípu. Ten mi připadá jako šťavnatě zelený smaragd v ploché krajině polí,“ vysvětlila s tím, že se inspirovala i dojmem, který na ní vrch udělal při přeletu rogalem. Obraz vznikl už v roce 2010 k stému výročí roudnické Galerie moderního umění.

Ve Dvojčeti vystavuje i bývalá Marianina studentka na jedné ze středních škol v Litoměřicích Anna Ruth Žaludová z Hlinné. To jen potvrzuje velké generační rozpětí prezentovaných umělců i přes jejich „mládí“ v Doskočilově výběru a tím i různou míru nasbíraných zkušeností i kariérních „zářezů“. Žaludová je dnes na pražské Akademii výtvarných umění.

Jako doma ve Dvojčeti byla Lenka Kahuda Klokočková, dole totiž má litografickou dílnu. 7. září se sem můžete vypravit na zajímavou akci k poctě tiskaře C. W. Medaua, který působil v Litoměřicích. „Z kamene si budete moct vytisknout grafiku na speciální papír oražený logem 800 let Litoměřic,“ pozvala umělkyně.

Vystavují tři sestry

Hned o třetinu Doskočilovy přehlídky mladých nadějných se postaraly tři z celkových čtyř sester Hejdových ze Chcebuze u Štětí - Milada, Tereza a Kateřina. Poslední jmenovaná a zároveň nejstarší z nich vystavuje barevné snové ženské portréty malované trochu naivisticky v duchu umění přírodních národů. „Takovým stylem jsem dříve netvořila, bylo to z takového roztátí po porodu,“ řekla malířka k svým pracím.

Kateřinu na vernisáž doprovodil otec, umělec a grafik František Hejda. Ten má za sebou řadu realizací v regionu i dál od něj. „Měl jsem ve Štětí malou dílnu, kam za mnou chodily,“ vzpomíná Hejda, jak začínaly jeho dcery s kumštem. „Každá byla trochu jiná, ale každou bavilo něco vytvářet.“

A klíč na to, jak si z dětí vychovat „dílnu“? „Rodiče nám nechávali svobodu,“ ohlédla se Kateřina Hejdová. „Nikdo neřešil nepořádek, mohly jsme malovat všude po stěnách. Všechny kamarádky nám záviděly, že máme malý byteček pomalovaný princeznami a mimozemšťany.“

Také dnes 3letá dcera Kateřiny nejspíš půjde v rodinných šlépějích, jinou šanci snad ani nemá. „Už po porodu jsem malovala a pak i připravovala betlém v Bechlíně. Byla tam se mnou odmalička. Její hračky jsou běžně štětce a pomalu i nůžky a řezáky. Nebráním jí, když mi chce pomáhat,“ mrkla výtvarnice.

Mezi vystavujícími je i Marek Rubec, jediný český autor speciální ilustrace „Doodle“ pro prohlížeč Google, kterému loni v Anglii vyšel komiks Jarmil inspirovaný reáliemi Štětí, kde umělec učí. „Je to nenápadný muž žijící v Litoměřicích, který má úspěch ve světě,“ zmínil Doskočil a připomněl, že mladí jsou dnes komiksem unešení a Rubec je do galerie může přilákat.

Druhým a posledním vystavujícím mužem je zároveň nejmladší Alexandr Peterka z Podvinní. Nechybí Eva Vopelková, loňská vítězka vizuálu na oslavy 800. výročí založení Litoměřic, který nyní na plakátech a dalších plochách můžete vidět skoro na každém rohu města.

Na středeční vernisáž zavítal starosta Budyně nad Ohří Petr Medáček, který navázal s autorem výstavy Doskočilem i vystavujícími mladými umělci spolupráci. Hned zkraje července bude vystavovat v městské galerii na budyňském vodním hradu Alasseur. Příští rok tu návštěvníky čeká výstava Rubce.

„Sestry Hejdovy u nás už s otcem a dědou vystavovaly,“ připomněl starosta. „Umění mám rád, galerii jsem zakládal. Nejsem znalec, ale nadšenec, který chce, aby výtvarníci měli možnost se představovat. Od začátku jsme se snažili o výběr regionálních výtvarníků, a to i těch na startu,“ dodal Medáček k zaměření budyňské galerie.