Zahájení výstavy, kterou zahájil Miroslav Zimmer a hudebně doprovodil Áda Škarda Band a hosté, si nenechalo ujít několik desítek gratulantů a příznivců mistrova díla a s blahopřáním přišel i starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

Tibor Kováč, amatérský výtvarník, žije v Litoměřicích od roku 1957. Jeho láskou se stalo dřevo, které dle jeho slov má duši, je krásné a živé. Umění věnuje již od sedmdesátých let minulého století a v průběhu let vytvořil stovky děl, která prezentoval na různých autorských i skupinových výstavách nejen u nás, ale i v zahraničí. Retrospektivní výstava představuje to nejlepší z umělcovy tvorby a Hradní galerii potrvá do 30. listopadu.