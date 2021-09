„Tento ročník byl plný překvapení a neplánovaných událostí, a to jak během jeho příprav, tak i v průběhu. Už i z tohoto důvodu hodnotíme benefici velmi pozitivně a jsme rádi, že se uskutečnila a odehrála se všechna naplánovaná představení,“ zhodnotili pořadatelé.

Pořadatelské Centrum pro náhradní rodinnou péči do programu zařadilo například pohádku divadla Krabice Teplice Václav a Slimák, koncertní provedení rockové opery Jesus Christ Superstar v podání souboru Z plna hrdel, veselou pohádku Líný Kuba holý neštěstí Hynkova hravého divadla, hru Experiment divadla Vanabí či komedii divadelního spolku Pik-Art Celý můj nebožtík Pascal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.