V litoměřickém Gotickém hradu bude k vidění od pátku 6. září. Prolíná se zde několik žánrů fotografie od romantických pohledů na město přes tajemná zákoutí v nočním světle. Nechybí zde ani ryze reportážní fotografie, která ukazuje život ve městě.

Výstava je koncipovaná k výročí 800 let od založení královského města Litoměřice. Vernisáž ve čtvrtek zahájil Petr Hermann, který celou výstavu inicioval, nechyběl ani starosta města Ladislav Chlupáč.

Na výstavě se podílí několika reportážními fotografiemi i fotoreportér Litoměřického deníku Karel Pech, který slaví tento měsíc malé pracovní jubileum. Je to přesně 40 let, co nastoupil jako fotograf v Litoměřicích a od té doby zůstal krásnému městu s fotoaparátem v ruce věrný.