Další podrobnosti k festivalu najdete na stránkách www.svestkovadraha.cz.

Program odstartuje v pravé poledne. Kdo se na něj do Třebívlic dopraví po vlastní ose, zaplatí za vstupenku tři sta korun. Při dopravě vlakem Švestkové dráhy to bude za polovic. Oblíbená železniční trať přezdívaná Švestková dráha spojuje zastávky Litoměřice horní nádraží, Lovosice, Třebívlice a Most.

Program festivalu a slavností v Třebívlicích:



Vystupující na Stage Park

(Park u zámku v Třebívlicích)



13.00 Slza

15.00 Kateřina Marie Tichá

17.00 Lucie Vondráčková

19.00 Rybičky 48

21.00 Divokej Bill



Vystupující na Stage Náměstí

(Komenského nám. Třebívlice)



12.00 Myš a Maš

14.00 Trilobit

16.00 Kristína

18.00 Poletíme?

20.00 Poetika