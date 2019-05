Festival s během chystají v Libochovicích. Pro Ondráška

Libochovice - Festival Rock co rok chystají 21. a 22. června v městském parku v Libochovicích. Vystoupí tu například Synové výčepu, Vojtaano, Queens of Everything nebo Electro Swing Allstars.

Rock co rok festival v Libochovicích | Foto: Deník/Veronika Udatná

Těšit se můžete také na řadu doprovodných akcí jako benefiční běh. Ostatně celá akce má charitativní podtext. Výtěžek z akce bude věnován na přírodní léčbu včetně pravidelných masáží, bylinek, koupelí, zábalů a zdravé stravy malého Ondráška. Ten se narodil s mnohačetnými vrozenými vadami srdce a mozku. Letos začal Ondrášek navštěvovat speciální školku. (lw)

Autor: Redakce