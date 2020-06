Letos výjimečný tím, že je jeden z prvních po koronavirové manipulaci a navíc s prémiovou skladbou kapel.

„Doufali jsme, že se to podaří a že si ještě před prázdninami užijeme večírek roku. Do not nám hraje i to, že se většina akcí v červnu zrušila nebo zásadně proměnila, a tak si troufáme tvrdit, že minimálně na severu Čech jsme teď největší punkovej festival“, říká s s úsměvem Kolda, pořadatel a také basák kapely Louty.

Zahrají The Fialky, Houba, Nežfaleš, Punk Floid, Kohout plaší smrt, Rabies, Sex deviants a další. „Začínáme jednu hodinu po poledni, končíme ve dvě ráno. Bude to jízda, každou hodinu jedna kapela, celkem 13,“ dodává Kolda.

Na místě nečekejte žádné speciální atraktivity, workshopy ani dílničky. Festival bude o muzice a znovuzrození. Stanovat se dá, bary budou plný a line-up nadupaný.

Vstupenky (pozor, omezená kapacita 500 lidí) je možné kupovat na SMSTICKET.CZ pod heslem „Oleško 2020“ do pátku 26. 6. 12:00 hodin, v klubu Baronka v Litoměřicích a v pojízdném Sushi baru v Roudnici nad Labem.

Line-up:

13:00 M3ta

14:00 Švindl

15:00 Alike

16:00 Kohout plaší smrt

17:00 Rabies

18:00 Sex deviants

19:00 Nežfaleš

20:00 Houba

21:00 The Fialky

22:00 Punk Floid

23:00 Louty

00:00 Hopes

01:00 Toska