Ústí nad Labem - Tři utvoří spolek, Ráž, Patejdl a Baláž vystoupí 14. května v DK Ústí s unplugged show.

Lídr Elánu, Jožo Ráž, je pořád ve formě. | Foto: Deník

Zatím naposledy tleskali Ústečané hitům slovenské skupiny Elán v dubnu 2010. Tehdy Jožo Ráž s kolegy vystoupili na Mírovém náměstí v centru metropole na pozvání ČSSD a publikum mělo show zdarma.

Aktuálně lístek na Elán do DK Ústí na 14. května od 19.00 stojí 490 až 2250 korun. Ale to není to jediné, co tentokrát bude jinak. Elán opět odehraje nejznámější skladby, ale v novém, akustickém provedení.

Sérii akustických koncertů zastřešuje název „Unplugged tour 2013". Turné směřované do plyšových sedadel divadel a komornějších sálů po ČR mělo původně na severu Čech navštívit Liberec a Ústí nad Labem. Prvé jmenované město ovšem nakonec z technických důvodů „odpadlo".

