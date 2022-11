Koncert nazvaný Od klasiky k rocku zazní v podání The Cello Boys a Evy Hartlové v neděli 6. listopadu v 17.00 hodin. Violončelisté Zachar Fedorov a Ladislav Mareš ve spolupráci ze zpěvačkou Evou Hartovou představí jak klasiku, tak hity 20. století.

The Cello Boys. | Foto: se svolením The Cello Boys a umělecké agentury ČAJKA MUSIC

Zazní nejen Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie, filmové melodie Ennia Morriconeho včetně nesmrtelné Once Upon A Time In The West (Tenkrát na Západě), ale i skladby z muzikálů Fantom opery a nebo Bídníci. Lidé uslyší i Bohemian Rhapsody od Queen nebo skladby Michaela Jacksona, Nirvany, U2 či Thunderstruck od AC/DC. Vstupné je 100 Kč.