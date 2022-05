Mladí divadelníci litoměřické ZUŠ předvedli večer plný premiér

autor externí

Co se nevešlo do divadla Aneb večer plný premiér. Na tenhle "titul" lákali do divadélka Minimax veřejnost mladí, kteří navštěvují literárně dramatický obor v ZUŠ Litoměřice.

Snímky z divadelního vystoupení literárně dramatického oboru ZUŠ Litoměřice v Minimaxu. | Foto: Miroslav Zimmer

Navázali tak na svůj nedávný program v Máchově divadle, který nemohl být tak obsáhlý. No a co tam tehdy neuplatnili, vešlo se do středečního menu v Minimaxu, vše v premiérách. Chronologicky: Hra Výzva, muzikálově pojaté Nymfy a na závěr Léto v Laponsku, herecky nejnáročnější kus podle předlohy známé a oceněné komediální hry P. Pýchy a J. Rudiše. Ta také neočekávaně vyzkoušela kreativitu mladých, když zhruba ve třetině hry vypadl zvuk, respektive hudba. „Pojedeme unplugged,“ zavelel herec a pedagog LDO v jedné osobě Pavel Vágai. Dopadlo to dobře, soubor si poradil a publikum jej pochopilo a podpořilo. Závěrečný potlesk však patřil všem, kdo se na vydařeném večeru podíleli. A co se ještě do Minimaxu vešlo, byla gratulace a květiny od mladých herců právě pro zmíněného kantora – v předvečer Pavlových 42. narozenin. Miroslav Zimmer