/FOTO/ Životní příběh světově proslulé zpěvačky, protkán jejími nesmrtelnými písněmi v podání divadla Kampa, mohli diváci zhlédnout v pátek 3. září večer na nádvoří ploskovického zámku.

Edith Piaf zazpívala na ploskovickém zámku v představení Divadla Kampa | Foto: Karel Pech

Edith Piaf říká: „Šanson je vlastně příběh, a ten musí být takový, aby mu lidé věřili. Musí rvát srdce a naříkat, to je můj žánr." Ano, každá její píseň byla příběhem, za kterým je ukryta bolestná zkušenost, prožitek, emoce. Rozkrývat citové podhoubí každé písně bylo objevováním toho, kdo Edith byla, proč zpívala tak, jak zpívala, a proč její život byl tak rozporuplný. Na jedné straně její sláva dosáhla vesmírných výšin, na straně druhé upadala do tragické sebedestrukce. Je otázka, zda by Edith Piaf byla tou geniální zpěvačkou bez svých pádů, vzletů i tragických dramat.