Rock for Churchill zase doma ve Vroutku, kadaňské Vysmáté léto, nová akce v Lounech, místo obří Dočesné v Žatci menší akce v letním kině, Kamenice fest. I přesto, že koronavirová opatření a omezení odradila řadu pořadatelů a větší akce se stále nemohou pořádat naplno, nabízí druhá polovina léta v Ústeckém kraji mnoho akcí s hvězdnou náplní.

Dvě desítky let se ve Vroutku na Podbořansku milovníci hudby baví při festivalu Rock for Churchill. Ale i oblíbené akci v tamním areálu Myslivna covid-19 uštědřil pořádnou „facku“. Loni tak zůstal areál prázdný a konala se jen náhradní akce Rock for Churchill na výletě, která se odehrávala v Praze. Letos, i když podmínky stále nejsou ideální, se festival vrací domů.

„Sice to stále nebude úplně plnohodnotný velký festival, jak byli fanoušci v minulosti zvyklí, ale myslím, že v rámci možností se nám podařilo nachystat dobrou akci. Nechtěli jsme zase festival rušit. Řekli jsme si, že je potřeba něco udělat, aby žil a fungoval, vznikla proto tato menší verze,“ potěšil fandy festivalu dramaturg Rock for Churchill Jaromír Telenský.

Akce pojmenovaná Rock for Churchill zase doma bude jako jedna z mála v letošní letní sezoně vícedenní, proběhne 27. a 28. srpna. Bude i tradiční stanové městečko, několik pódií. Mají dorazit i zahraniční hosté, například dánský zpěvák Mal Élevé, slovenští Polemic Medial&Banana. Z domácích interpretů jsou ve festivalové nabídce Gaia Mesiah, PSH nebo Prago Union.

„Už se strašně moc těším. Do Vroutku jezdím už asi deset let, je to tam skvělé, parádní festival. Loni nebyl, tak mě moc potěšilo, že se vrací, že se to všechno po koronaviru vrací do normálu. Nenechám si to ujít. Ještě jezdím v regionu na Výsmáté léto, do Kadaně také zajedu,“ má jasno o svém dalším letním plánu Lenka Lutonská z Podbořan.

Vysmáté léto letos zvolilo jiný formát než v minulosti. Nabízí několik jednodenních akcí menšího rozměru. Jednodenní formát ostatně letos zvolila většina pořadatelů.

Již třetí festivalový den v Kadani proběhne v tradiční lokalitě pod hradbami v pátek 20. srpna. Těšit se návštěvníci mohou na Bena Cristovaa nebo Adama Ďuricu. Čtvrté Vysmáté léto se pak chystá na sobotu 18. září, zahraje na něm například Pražský výběr.

Velkým akcím ani letošní léto nepřeje. Stále platí řada omezení a podmínek pro návštěvníky i pořadatele, obří festivaly se ani letos nemohou pořádat. A tak se ani tentokrát nebude konat tradiční žatecká Dočesná, kam každoročně míří desetitisíce návštěvníků, Louny zase nebudou v klasickém formátu pořádat Vábení. Obě města se rozhodla podpořit více menších kulturních setkání.

Náhrada za vábení

Už v sobotu 14. srpna se v Lounech bude konat nový Deja vu festival. Vystoupí tam Slza, Sebastian, Support Lesbiens či Voxel. „Myslím, že to bude největší hudební akce sezony v Lounech, program je našlápnutý,“ slibuje pořadatel Michal Křivánek.

Místo obří Dočesné v Žatci plánují, kromě řady menších akcí také Festival Dočesná 2021. V tamním letním kině proběhne 4. září velký koncert, kam se chystají kapely Wohnout, Yo Yo band, Brutus, večer zakončí festival polští Zeppelinians.

Pestrou nabídku nachystal také Kamenice fest v České Kamenici. Ten začne 27. srpna a skončí 17. září, hrát se bude vždy o víkendech. Hned v prvním termínu zahrají například Tygroo. O víkendu 3. a 4. září se fanoušci mohou těšit na kapelu Buty. O týden později se představí Bára Poláková, Klára Výtisková nebo minus 123 minut. Akci pak 17. září zakončí přehlídka big bandů.