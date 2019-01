Litoměřice – Zažít večer v roli hudební hvězdy – tedy zahrát si před narvaným sálem, vidět zákulisí slavné kapely a pak mít i autogramiádu.

Skupina Chinaski. | Foto: www.fotomk.cz Martin Kubišta

Takový zážitek umožní mladým a neznámým skupinám nebo umělcům populární kapela Chinaski. Její členové se rozhodli, že na svém aktuálním turné k albu Rockfield nebudou mít jednu předkapelu, ale naopak nechají v každém městě zahrát místní hudebníky, které si sami vyberou.



Šňůra čtrnácti koncertů začíná v březnu ve Velkém Meziříčí a končí 5. června v Lokti. V Litoměřicích se koncert uskuteční 8. dubna v domě kultury. Vstupenky jsou již v prodeji.



Chinaski jím podporují vydání nahrávky Rockfield, která se záhy stala platinovou a nejprodávanější nahrávkou v České republice. Úspěšný byl i albový singl Víno, jenž je dlouhodobě nejhranější písní českých rádií (žebříčky IFPI). I přesto, že se v mnoha rádiích stále drží na špičce, kapela ho během ledna v éteru vystřídá novou písničkou s názvem Každý ráno.



„Když jsme připravovali detaily turné, napadlo nás, že si tentokrát nevezmeme jen jednu předkapelu. Rádi bychom udělali soutěž mezi regionálními skupinami a umělci o zahrání si před námi jako host na našem turné. Hlásit se mohou celé kapely nebo klidně i kluk s kytarou nebo holka s harmonikou či dvanáctiletí kluci, co mlátěj do kytary," popisuje kytarista a kapelník Chinaski František Táborský.



Hudebníkům, kteří si chtějí ve svém regionu s Chinaski zahrát, bude stačit poslat YouTube odkaz na video z koncertu nebo zkušebny s vlastním repertoárem na adresu: predkapela.chinaski@gmail.com. Záběry mohou být i amatérské. V mailu by měl být i název skupiny a stručné informace. Na základě toho pak Chinaski vyberou podle regionu jednotlivé účinkující.

„Chtěli bychom, aby si mladí umělci večer užili a vyzkoušeli si roli rockové hvězdy. Samozřejmě, že je vezmeme i na autogramiádu," doplňuje Táborský. Podrobnosti zájemci najdou na oficiálních a facebookových stránkách kapely.