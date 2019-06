Štětí – Počátky bigbítu ve Štětí sahají do poloviny šedesátých let. Konkrétně do roku 1964, kdy ve městě vznikla první kapela, která si dala název The Black Rivers. Později se přejmenovala na The Postmen.

Na akci nebude chybět kapela Claymore. | Foto: Radim Tuček

„Inspiraci jsme čerpali u kolotočů, protože tam pouštěli rock'n'roll a Elvise a pak jsme to zkoušeli přehrávat,“ vzpomíná s úsměvem Petr Novák, který do The Postmen nastoupil v roce 1967 jako náhrada za muzikanty, kteří odešli na vojnu a v kapele zůstal až do jejího konce v roce 1977.