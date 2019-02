Liberec, ČR /ROZHOVOR, VIDEO/ - Vzkazuje fanynkám ODD z Atmo Music. Trojice Beef, ODD a Jakub děkán ovládla hitparády se singly Andělé a Polety i deskou Andělé x Démoni. Jak si užívají slávu a co chystají, prozradili v rozhovoru.

ATMO MUSIC & JAKUB DĚKAN. Beef rapuje, ODD je DJ a producent a Jakub zpívá. | Foto: promo skupiny

Atmo Music se podařilo dobýt přední příčky hitparád se dvěma hity Polety a Andělé. Jejich deska byla druhá nejprodávanější za albem Tomáše Kluse.Pražský křest už mají za sebou, teď je čeká ten domácí liberecký. Placku polijí šampaňským v sobotu 16. srpna na sportovně hudební akci Just Craic v Golf Baru. Odpoledne budou trojice bojovat ve Street fotbalu. Hlavní cena je 10.000 Kč. Připravené jsou i dvě módní přehlídky a drum & DJ show. Křtu Atmo Music předskočí zpěváci Anita Chekan, Chris, Sebastian a další, kteří se podíleli na desce.

Atmo Music tvoří raper Beef, DJ a producent ODD a zpěvák Jakub Děkan. V rozhovoru povídali Beef a ODD.

Jak dlouho působíte na hudební scéně a od kdy se vám začalo tak dařit?

Beef: S ODDem jsme se potkali před sedmi lety. Chtěl, abychom spolu něco udělali. V tu dobu jsem byl neschopný a nechodil jsem nikam včas.

ODD: Puberta

Beef: Za dva roky jsme se potkali a chtěli jsme něco udělat. Vznikla z toho písnička Řekni mi. Hodně dlouho jsme se schovávali, potkávali jsme různé lidi, kteří nám řekli, ať ještě počkáme, až jsme se přes Lipa dostali k našemu manažerovi.

Proč si myslíte, že jste tak úspěšní? Podařilo se vám najít díru v hudebním světě?

ODD: Myslím si, že ano. Podařilo se nám zasáhnout mladší i starší publikum.

Už jste zmínil rapera Lipa. Berete jeho a Paulieho Garanda jako konkurenty?

ODD: Ne, jsou to naši parťáci. Oba nám pomohli v naší tvorbě. Byli jsme mladí. Veškerou tvorbu jsme házeli na net a oni nám teprve vysvětlili nějakou strategii, jak to dělat.

Dělali jste společně i koncert?

ODD: Určitě, já jsem jezdil s Lipem jako DJ a Beef jako druhý raper. První zkušenosti jsme čerpali s ním.

Ve vašich písních se objevují podobní zpěváci jako u Lipa a Paulieho Garanda, například Jakub Děkan a Chris. Co jsou zač?

Beef: Hlavně naši kamarádi, někteří jsou i mladší než my. Jsou to liberečtí muzikanti, lidé z konzervatoří. ODD tam taky studoval. Třeba Chris studuje zpěv.

Jaký obor jste na konzervatoři studoval?

ODD: Bicí.

Vaše refrény jsou hodně zpívané, hudební a chytlavé. Zakládáte si na tom?

ODD: Ano, celkově si zakládáme na tom, aby naše věci byly hodně hudební. Je hodně zajeté, že hip hop je monotónní, ale my jsme chtěli přinést i tu popovitost. Nestačí nám jen hip hop a surový beat, potřebujeme hudbu.

Beefe, v songu Máma zpívá vaše matka, věnovala se hudbě profesionálně?

Beef: Dá se to tak říct. Jezdila před dvaceti lety s folkovou kapelou.

V jedné skladbě dokonce spolupracujete s Ivou Frühlingovou, jak se vám podařilo ji získat pro spolupráci?

ODD: Vypadalo to složitě, když nás to napadlo, ale vyřešilo se to asi do dvou týdnů. Jedna naše písnička měla francouzskou atmosféru a napadla nás ona. Mysleli jsme si, že je to nemožné, ale zkusili jsme zavolat manažerovi. Ten s ní už před tím vydával desku, takže do dvou týdnů jsme se sešli. Nahrávali jsme to s ní třicet minut jejího vyhrazeného času. Bylo to skvělé. Je moc šikovná.

Beef: Bylo to profi, rychlé. Plánujeme k této písni vydat klip.

S jakými dalšími zpěváky na desce spolupracujete? Kromě těch čtyř zmíněných?

ODD: Ještě lokální Anita Chekan a Sebastian.

Má každá písnička svého zpěváka?

ODD: Ne, všude ne. Baví nás to, ale teď třeba děláme na nové desce a tam už bude i hip hopový refrén. Není to náš hlavní záměr.

V některých písních jsou hodně slyšet i živé hudební nástroje. Takže jako doprovod rapu nepoužíváte jen samply?

ODD: Hip hop vždycky kradl smyčky a tím to skončilo, ale my chceme mít část samplu a i nástroje. Nahrál jsem kytaru a klavír. Beef nahrál smyčce. Máme tam celý orchestr.

Jak vypadají vaše koncerty?

ODD: Naše koncerty doposud probíhaly jako spolupráce DJ a rapera. Vše jsem si dopředu doma nahrál a pak to pouštěl a kluci do toho zpívali a rapovali. Teď máme křest speciální v tom, že já budu hrát celý koncert na bicí. K tomu pouštím podklady a bude tam i trumpeta a klavír. Někdy hrajeme i s kytaristou. Dokážeme hrát jen s klavíristou a kytaristou. Jsme muzikanti, takže je mnoho možností.

Vy máte na Youtube i nějaké akustické nahrávky.

Beef: Občas si to takhle dáme. Baví nás to.

Když už vás hrají rádia a televize pouští vaše videoklipy, máte asi fanoušky po celé republice.

ODD: Pomalinku to začíná. Podařilo se nám to za rok. Je to dost rychlé. Někdo vydá třetí, čtvrtou desku a veřejnost se o něm teprve dozví.

Beef: Jezdíme koncerty po celém Česku.

ODD: Fanoušci se pořád přibalují. Je to teprve začátek. Myslím, že dobrý.

Kolik lidí na vás přijde v jiném městě?

Beef: Jak kde. Někde 700, jinde 200. Zatím jsme problém neměli. Důležitá je reklama.

Kolik máte koncertů za měsíc?

ODD: Dost. O víkendu míváme i trojáky.

Myslíte, že tomu pomáhá spíše rádio nebo je dnes hlavní kanál Youtube?

Beef: Oboje. Rádio už je taková větší značka.

Jakou máte sledovanost na Youtube. Už to jde do milionů, ne?

Beef: Andělé mají dva a půl milionu. Polety milion a půl.

ODD: Rádio je dnes obrovské promo, ale každý se tam nedostane. Denně jim tam přicházejí tucty nahrávek. I když má někdo miliony na Youtube, tak se do rádia nedostane.

Jste všichni tři Liberečáci? Vy dva i Jakub Děkan? Kam se tady chodíte bavit?

ODD: My moc nepaříme. Zajdeme na pivo, to jo. Ale o víkendu jsme pryč a v týdnu pracujeme. Na koncertě si dáme tak jeden drink.

Beef: Teď už nemáme čas.

Jak vám sláva změnila osobní život?

ODD: Je to super. Máme větší možnosti dělat, co chceme. Snažíme se být pořád lepší a lepší.

Je to už vaše zaměstnání?

ODD: Já jako producent nedělám jen Atmo Music. Dělám nového Lipa, produkuju novou desku Debbi, dělal jsem singl Tereze Kerndlové. Pracuji teď pod Martinem Červinkou.

Beef: Já jsem teď dokončil školu a chtěl bych ještě studovat vysokou.

Dokážete si představit, že by vás živila jen hudba?

Beef: Teď určitě ano.

Jak se prodává vaše deska Andělé x Démoni?

Beef: Měli jsme druhou nejprodávanější.

ODD: Dnes už se desky moc neprodávají. Podaří se to asi jen Tomáši Klusovi, Karlu Gottovi a Evě a Vaškovi.

Tomáš Klus má u cédéčka pastelky. Dobrý nápad.

ODD: To je náhodou skvělý fórem, my jsme to chtěli okopírovat. (Smích)

Beef: Byli jsme překvapení. Existují žebříčky nejhranějších písniček i prodejnost alb. Desku jsme vydali ve stejné době jako Tomáš Klus. Volal nám náš manažer. „Kluci, cédéčko docela jede. To jsem ani nečekal. Super!" Podívala jsme si do tabulek a byli jsme jako druzí pod Klusem. Což neznamená, že jsme jich prodali stejně jako on. On prodal pět tisíc a my třeba šest set. Ale hodně rychle se to mění.

ODD: Teď nevíme přesná čísla. Tomáše Kluse si poslechne každý, nás zatím jen určitá skupina lidí. Ale ještě to chce čas. Jeho to jeho asi čtvrtá deska přeci jenom.

Just Craic: Křest desky Atmo MusicGolf Bar Liberec areál Golf centra

sobota 16. srpna od 9 hodin



Křest desky ATMO music, Andělé X Démoni, vystoupí: Beef, ODD a Jakub Děkan (+ Anita Chekan, Chris, Sebastian, Fíďa)



Turnaj ve STREET FOTBALU(3 vs.3) hlavní výhra: 10 000kč

startovné: 200kč/osoba

maximálně 6 hráčů/tým



drum & Dj showDJ WILL 4 THMS D, taneční vystoupení TAKT Liberec,fashion show(Epes Hadress, Atmo music, Garandbrand.cz by Paulie Garand )



akci moderuje: Jakub Děkan, celou akcí provází DJ: Kenny Rough



Vstupné: 100 Kč předprodej, na místě 200 Kč

Co vy a fanynky? Píšou vám, chtějí se fotit? Chtějí podpisy?

ODD: Dáváme fotky, podpisy. Obejmou se i s námi. Je to úplně v pohodě.

Prozradíte, jestli jste zadaní?

ODD: Já jsem zadaný. Beef taky a Jakub Děkan taky. Holky ale nebudou zklamaný. Když budou chtít pusu, tak ji dostanou. Třeba. Na tvář!

Jací fanoušci jsou vaše cílová skupina?

Beef: Převažují asi mladší lidé, co sledují Facebook a internet, ale zároveň neurazíme ani maminku dítěte.

ODD: Jednou na koncert přišel klučina s mamkou. Ta celý život poslouchala metal. Po koncertě přišla, div se nerozbrečela a řekla nám, že jediná ona může pochopit naši muziku. Pro děti je to prý příliš složité.

Beef: Spousta našich textů je myšlených jinak, než je chápe patnáctiletá holka. Kromě singlů, teda. Zrovna jsme vybrali ty, které jde uchopit různě.

ODD: Jsou tam i hlubší písničky pro člověka, který si něco zažil.

Vydáte ještě nějaký singl z této desky?

ODD: Až do nového roku budeme čerpat z desky Andělé x Démoni. Hrozně nás láká nová deska, ale máme připravené ještě velké věci z tohoto alba. Chceme třeba udělat klip k Mámě.

Desku už jste pokřtili v Praze. Teď vás čeká liberecký křest v Golfu, který se uskuteční v rámci sportovní akce Just Craic. Co chystáte?

ODD: Od nás to bude velká akce. Kdo nepřijde, udělá životní chybu.

Beef: Zkoušíme jako nikdy. My totiž vlastně nezkoušíme vůbec, ale na tenhle koncert se připravujeme pořádně.