Oblíbený festival Altros Rockfest se vrací na místo svého vzniku. Hudební fanoušky potěší v lovosickém lesoparku Osmička 14. a 15. července. Mezi vystupujícími jistě zaujme českobudějovická partička Pirates of the Pubs. Přečtěte si, s kým budeme mít "co do činění".

Pirates of the Pubs | Foto: Petr Růžička

Bára Znoj Novotná (housle), Ondřej 'Skippy' Znoj (kormidlo), Jan Němeček (kytara), Vojta Hájek (baskytara), David Chyňava (harmonika) a Hugo Fisher (bicí). To jsou členové pozoruhodné celtic - punkové formace Pirates of the Pubs z Českých Budějovic. Návštěvníci Altros Rockfestu je uvidí v sobotu 15. července v podvečer.

Další podrobnosti o kapele najdete na stránkách piratesofthepubs.com.

„V arzenálu máme, krom elektrické kytary, baskytary i bicích, housle, irské flétny, mandolínu a akordeon," upozorňuje frontman, zpěvák a skladatel kapely Ondřej 'Skippy' Znoj.

„V začátcích nás inspirovala tvorba staletími zkoušeného Irska, sluncem zalité Bretaně či tajemného Skotska. Potloukali jsme se po budějckých barech i hospodách a za drobný peníz do klobouku nebo za skleničku whisky hráli přísedícím do rána tklivé i veselé písně, které už dávno odvál čas,“ vypráví.

Zdroj: Youtube

Pirates of the Pubs - Vlci Zdroj: YouTube.com/Pirates of the Pubs Official

Kapela vystupovala v lokálních i vzdálenějších klubech, zaujala také na festivalech.

„Logicky přišlo i první album a první hraní v jiných než jen českých mořích. A my jsme poznali, že život podloudných korzárů, putujících od přístavu k přístavu, je přesně to pravé pro nás. Dnes neumíme už nic jiného, než halekat do mikrofonů, obrážet každé pódium v republice i v zahraničí a doufat, že vás potěšíme našimi písněmi, abyste spolu s námi alespoň na malou chvíli zapomněli na strasti všedního života a užili si s námi snění o voňavých dálkách, lákavých dobrodružstvích, vášni jež spaluje roztoužená srdce po nocích a hlavně … Hlavně o naději. Protože na vlnách naděje chceme i dál nadšeně plout," usmívá se frontman Skippy.

Tak bavil Altros Rockfest v roce 2017:

Festival Altros Rockfest

má letos před sebou 23. ročník. Uskuteční se 14. a 15. července v lesoparku Osmička v Lovosicích, kde probíhalo prvních 19 ročníků. Akce nabízí pestrou přehlídku kytarové hudby všech rockových odnoží - od indie, přes stoner, punk, heavy metal až po grindcore. Letos nabídne vystoupení kapel Vypsaná Fixa, Slobodná Európa, Adam Bomb, Fleshless, V.A.R., Krleš a mnoha dalších. Podrobnosti včetně line-upu najdete na stránkách festivalu altrosmedia.cz.